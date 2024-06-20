Чт, 20.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ФОТО Британский миллионер застрелил жену в доме с тремя детьми и совершил самоубийство

Limon.ee
Copy
Траурная свеча. Снимок иллюстративный.
Траурная свеча. Снимок иллюстративный. Фото: VisionalMedia/Shutterstock

Британский миллионер Дэвид Томас Блайт застрелил свою жену, чешскую певицу и телезвезду Викторию Веру в доме, где находились трое их несовершеннолетних детей, сообщает ТСН.

Трагический инцидент произошел в Анкаре, Турция, о чем сообщает местное издание Hürriyet. Между парой, якобы начался конфликт. Блайт увидел в телефоне жены переписку с другими мужчинами. Во время ссоры британец достал пистолет и застрелил певицу, после чего совершил самоубийство.

В это время в доме находились трое их детей, самому старшему из которых было 14 лет. Сейчас детей передали родственникам, которые срочно прибыли в Анкару.

Трагическую новость подтвердила сестра Виктории. Она попросила с уважением отнестись к их частной жизни и дать время, чтобы оправиться от горя.

«С глубокой грустью и болью я вынуждена сообщить, что моя прекрасная сестра оставила нас навсегда. Пожалуйста, я умоляю вас всех, дайте нам время ради детей. Недавно мы похоронили отца, а теперь сестру, и нам нужно время, чтобы прийти в себя», – написала сестра певицы.

Отметим, Виктория с 14 лет жила в Чехии, где и стала популярной. В частности, в 2006 году она выпустила дебютный альбом под названием Killing Me Softly. Певица также работала на чешском телевидении. В 2014 году она вышла замуж за Дэвида Томаса Блайта, с которым переехала в Турцию и занялась бизнесом.

Больше фото смотрите ЗДЕСЬ!

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх