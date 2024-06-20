Светская львица Ану Саагим и модельер Ристоматти Ратия развелись в 2016 году, но до сих пор поддерживают хорошие отношения. «Ситуация в доме престарелых крайне тяжелая», - рассказывает Ану финскому изданию Seiska о том, как посещения дома престарелых стали для нее очень тяжелым испытанием.
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Светская львица Ану Саагим о своем бывшем муже: ситуация в доме престарелых тяжелая, это не достойная жизнь
«Когда Ристоматти узнал, что у него начались проблемы с паматью, он сказал, что нам нужно расстаться», - рассказывает светская львица Ану Саагим финскому изданию Seiska.