Светская львица Ану Саагим о своем бывшем муже: ситуация в доме престарелых тяжелая, это не достойная жизнь

«Когда Ристоматти узнал, что у него начались проблемы с паматью, он сказал, что нам нужно расстаться», - рассказывает светская львица Ану Саагим финскому изданию Seiska.

Саагим отмечает, что раздел имущества также был бы намного сложнее по мере прогрессирования болезни и в худшем случае ей пришлось бы стать сиделкой. «Так что Ристоматти уже тогда разделил все свое имущество», - объясняет она.