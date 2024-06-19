Эксперт назвал вещь, которую король Карл ІІІ никогда не простит принцу Гарри

Главной причиной вражды между принцем Гарри и его отцом, королем Карлом III, стала неприязнь герцога Сассекского к королеве Камилле. Об этом пишет Fox News.

Это давно не секрет, что младший сын британского монарха не имеет тесных связей со своей мачехой, и этот разрыв усилился с выпуском мемуаров Гарри "Запасной" в начале 2023 года.

Писатель Кристофер Андерсен считает, что король Карл ІІІ не смог простить своему наследнику откровения в его биографической книге.

«Я думаю, что люди должны осознать, что единственное, что Карл считает непростительным, - это критика Камиллы», - отметил Андерсен.

И хотя принц Гарри и его жена Меган Маркл, как сообщается, предпринимали незаметные попытки примирения, их усилия не были успешны, утверждает эксперт. Пару не пригласили на парад Trooping The Colour 2024. Они давно вместе не посещали королевские мероприятия. Последний раз Гарри и Меган появились на похоронах королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

«Я думаю, что это все еще беспокоит короля, и я не знаю, будет ли ему легко (простить). Я не думаю, что они когда-нибудь простят Гарри за это», - сказал Андерсен.

Среди множества откровений в своей книге Гарри назвал мачеху «опасной» и «злодейкой».

Герцог Сассекский также утверждал, что Камилла «сливала» в СМИ истории о королевской семье, чтобы поддерживать свой имидж и повышать популярность.