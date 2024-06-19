Телеведущую Татьяну Лазареву внесли в реестр террористов

57-летнюю телеведущую Татьяну Лазареву, которую в начале июня объявили в розыск в России, внесли в реестр террористов и экстремистов. Такую информацию опубликовали на сайте Росфинмониторинг 19 июня 2024 года.

В частности, известно, что Татьяна Лазарева после февраля 2022 года уехала из России. Ведущая жила в Европе, периодически посещала Израиль и часто критиковала российские власти. Из-за позиции Татьяны Лазаревой по войне в июле 2022 года ее признали иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ. Уже 13 июня против телеведущей возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичная пропаганда терроризма с использованием Интернета» и объявили в розыск.

Уже через несколько дней телеведущая отреагировала на решение российских властей.

«Мы ожидали вместе с моими адвокатами. Нас предупреждали за то, что я не ставлю отметку, точнее уже два административных дела, которые на меня заведены, автоматически могут, назначить уголовную ответственность. Пока не понятно. Пока дело находится в следственном комитете и не очень понятно на какой основе. Будем ждать», - сказала телеведущая.

Известно, что Лазаревой грозит до 7 лет колонии из-за интервью 2023 года, где она очень радостно прореагировала на то, что на столицу России была осуществлена атака беспилотников.

«Я чувствую печаль, потому что действительно, быть преследуемой на собственной родине, очень грустно. Очень грустно, что я стала для своей страны таким человеком, который якобы против нее. Я из тех людей, который может сказать резкую правду и таким образом помочь разобраться с какой-то проблемой», - отметила Лазарева.

Сейчас Лазарева не собирается возвращаться на родину. Однако, по ее словам, теперь она не должна ездить в страны, где есть прямое сообщение с Россией.