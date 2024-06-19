ФОТО Покупатель шокирован ценой в Rimi: «Может быть, это позолоченная капуста?»

«Просят поддержать местного производителя, но когда я стал оплачивать капусту, то стало не по себе», - отмечает житель столицы, совершивший покупки в Rimi.

Дело в том, что при оплате он заметил, что на чеке стоимость кочана капусты указана как 1671 евро.

«Ничего страшного, с картой скидка десять процентов», - шутит кто-то в комментариях. Шутку поддержала и депутат Рийгикогу Кармен Йоллер: «Слушай, есть выгодное предложение. Мой муж недавно посадил капусту. Продадим тебе за 900€/кг, это же на десять процентов дешевле!»

Rimi ulmeline tšekk! Фото: Erakogu

«Может быть, это позолоченная капуста?» - спрашивает кто-то. «К счастью, я не видел таких ценников на полках магазинов (или, что еще хуже, не обнаруживал их на кассе). Тем не менее цены на сельскохозяйственную продукцию местного производства огорчают. Сегодня в Selver: латвийские помидоры - 1.19 евро, эстонские помидоры - 5.99», - отмечает кто-то.