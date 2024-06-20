ГОРОСКОП НА 20 ИЮНЯ Тельцам стоит быть осмотрительнее, а Стрельцов ждут приятные знакомства

На вторую половину дня можно планировать важные разговоры. Многие сложные темы можно обсудить спокойно и конструктивно, избежав взаимных обид, затаенных претензий. Даже у очень разных людей есть шанс найти общий язык.

Овен

Вы способны на многое. Едва ли на пути возникнут преграды, которые вы не сможете преодолеть. Изобретательность и находчивость помогают оставить соперников позади. Вы находите такие пути к цели, о которых прежде никто даже не задумывался. Будет возможность укрепить деловые отношения, заручиться поддержкой влиятельных людей. Вторая половина дня обещает приятные знакомства, а также встречи, которые наверняка запомнятся вам надолго. Не исключено, что вы найдете новых союзников и настоящих друзей. Да и начало романтической истории весьма вероятно.

Телец

Никуда не спешите. Все сложится удачно, если вы не станете принимать важные решения на ходу и постараетесь уделить максимум внимания делам, которые этого заслуживают. Возможны приятные встречи. Некоторые Тельцы познакомятся с людьми, о которых прежде много слышали, и будут этому очень рады. Возможно начало деловых или дружеских отношений. Будет шанс договориться о сотрудничестве с очень влиятельным человеком. Поддержать ваши идеи сегодня готовы даже те, кто прежде относился к ним скептически, снова и снова указывал на слабые места.

Близнецы