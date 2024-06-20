Начинается день довольно беспокойно. Утром разногласия могут возникать из-за пустяков, и даже незначительные события могут вызывать много споров. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается. Заметно улучшается настроение, да и хороших идей появляется немало. Если вы будете настойчивы, то наверняка добьетесь успеха.
ГОРОСКОП НА 20 ИЮНЯ ⟩ Тельцам стоит быть осмотрительнее, а Стрельцов ждут приятные знакомства
На вторую половину дня можно планировать важные разговоры. Многие сложные темы можно обсудить спокойно и конструктивно, избежав взаимных обид, затаенных претензий. Даже у очень разных людей есть шанс найти общий язык.
Овен
Вы способны на многое. Едва ли на пути возникнут преграды, которые вы не сможете преодолеть. Изобретательность и находчивость помогают оставить соперников позади. Вы находите такие пути к цели, о которых прежде никто даже не задумывался. Будет возможность укрепить деловые отношения, заручиться поддержкой влиятельных людей. Вторая половина дня обещает приятные знакомства, а также встречи, которые наверняка запомнятся вам надолго. Не исключено, что вы найдете новых союзников и настоящих друзей. Да и начало романтической истории весьма вероятно.
Телец
Никуда не спешите. Все сложится удачно, если вы не станете принимать важные решения на ходу и постараетесь уделить максимум внимания делам, которые этого заслуживают. Возможны приятные встречи. Некоторые Тельцы познакомятся с людьми, о которых прежде много слышали, и будут этому очень рады. Возможно начало деловых или дружеских отношений. Будет шанс договориться о сотрудничестве с очень влиятельным человеком. Поддержать ваши идеи сегодня готовы даже те, кто прежде относился к ним скептически, снова и снова указывал на слабые места.
Близнецы
Подходящий день для завершения дел, начатых раньше. Вы правильно расставляете приоритеты, понимаете, на чем нужно сосредоточиться, поэтому добиваетесь отличных результатов. Многим Близнецам пригодится опыт, полученный раньше. Не возникнет серьезных разногласий с окружающими. Будет шанс договориться даже с человеком, с которым вы прежде только и делали, что спорили. Удачными будут небольшие покупки, как запланированные, так и спонтанные. Вы не тратите деньги на пустяки, но не упускаете возможности сделать какие-то выгодные приобретения.
Рак
Благоприятный насыщенный день. Он обещает интересные встречи, полезные знакомства, дает шанс добиться успеха в деле, с которым прежде не удавалось справиться. Вы серьезно относитесь ко всему, за что беретесь; это позволяет избежать ошибок. Окружающие готовы поддержать многие ваши начинания. С общего дела может начаться долгая дружба. Вторая половина дня радует приятными встречами. Не исключено, что появится повод для домашнего праздника или небольшой дружеской вечеринки. Вероятны полезные подарки, а также небольшие денежные поступления, которые окажутся очень кстати.
Лев
Беспокойный, но очень интересный день. Вы с энтузиазмом беретесь за новые дела. Кому-то они могут показаться сложными, а вы справляетесь быстро и добиваетесь отличного результата. Будет возможность укрепить свои профессиональные позиции, некоторые Львы договорятся о сотрудничестве с очень влиятельными людьми. Вторая половина дня благоприятна для общения с близкими. В это время можно говорить о самых разных вещах, не опасаясь недопонимания, взаимных обид и претензий. Найдется решение каких-то старых проблем, прежде ставивших всех в тупик.
Дева
Беспокойный насыщенный день. Каждая минута на счету, ведь вам нужно сделать много полезного и для себя, и для других. Не исключены удачные совпадения, благодаря которым решатся важные для вас вопросы. Возможны необычные встречи. Некоторые Девы вновь столкнутся с давними соперниками и на этот раз одержат над ними верх. Вечером вероятны приятные сюрпризы, новости, которые мгновенно поднимут вам настроение. Это подходящее время для общения с самыми близкими людьми. Вы быстро найдете общий язык, сможете договориться о многом.
Весы
Благоприятный день для любых занятий, требующих творческого подхода, позволяющих дать волю фантазии. Вы на многое смотрите совсем не так, как окружающие, и это часто помогает добиться успеха. Вероятны удачные совпадения, часто благодаря им решаются какие-то важные для вас вопросы. Возможны приятные события в семье. Некоторые Весы получат хорошие новости, касающиеся родственников. Вторая половина дня дает возможность обсудить какие-то важные вопросы с любимым человеком. Разногласий не возникнет, найдется решение, которое понравится обоим.
Скорпион
Действуйте самостоятельно в первой половине дня. Так у вас будет гораздо больше шансов добиться успеха. Переговоры и обсуждения отнимают слишком много времени, а советы окружающих часто лишь сбивают вас с толку. Вечер будет гораздо благоприятнее для общения, полезно будет побеседовать о каких-то важных вопросах. Вероятны денежные поступления. Они могут быть незначительными, но окажутся очень кстати. Это хорошее время для небольших покупок. Можно приобретать не самые полезные вещи – все равно они будут вас радовать.
Стрелец
Привычные дела отнимают больше времени, чем обычно. Вы серьезно относитесь ко всему, за что беретесь, стараетесь не допустить даже мелких ошибок, и это удается. День обещает приятные знакомства, встречи с людьми, которые вам наверняка понравятся. Вероятно удачное решение финансовых вопросов, некоторые представители знака заключат выгодные сделки. Хорошо проходят семейные мероприятия. Можно наладить отношения с родственниками, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Неожиданный визит давнего друга поднимет настроение многим Стрельцам.
Козерог
Вы очень внимательны к мелочам и деталям, внимательно прислушиваетесь к подсказкам интуиции. Это позволяет принимать верные решения, располагая минимумом информации. Возможны неожиданные известия издалека. Они вдохновят вас, подскажут, на чем стоит сосредоточиться в ближайшее время. Радуют встречи с давними знакомыми, будет возможность восстановить какие-то старые связи. В гости могут зайти люди, общения с которыми вам в последнее время не хватало. В отношениях, прежде носивших исключительно дружеский характер, могут зазвучать романтические нотки.
Водолей
Начало дня удачно. Возможны какие-то приятные встречи, а также неожиданные события, которым вы будете очень рады. У многих Водолеев появляются хорошие идеи. Представители знака вскоре воплотят задуманное в жизнь. Вторая половина дня будет несколько сложнее. Дело тут не в возникающих проблемах, а в том, что эмоциональный фон становится более напряженным, любая мелочь заставляет вас волноваться. Хорошо, если рядом будут люди, которые способны поднять вам настроение, развеселить, помочь по-иному взглянуть на сложившуюся ситуацию.
Рыбы
Вы быстро решаете сложные задачи, добиваетесь отличного результата в делах, с которыми прежде не удавалось справиться. Часто помогают старые знакомые; у многих Рыб появляются сильные союзники, на которых можно положиться. Вероятны хорошие новости, да и интересные предложения не исключены. Вторая половина дня подходит для романтических свиданий. Вы отлично ладите с любимым человеком, находите массу способов приятно удивить его, порадовать, поддержать. Даже отношения, которые прежде складывались очень напряженно, сейчас могут заметно измениться к лучшему.