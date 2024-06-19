СМОТРИТЕ Видео руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры привлекло внимание встревоженного жителя Таллинна

Перевод: Седа Дунгурова

«Бульвар Вабадузе», - опубликовал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Тамбре в соцсети видеоролики, на которых видно, как на улице идет сильный дождь.

«Он же частично едет по двойной сплошной и еще снимает за рулем?» - спрашивает человек, приславший в редакцию пост Тамбре.

«Рука того, кто снимал видео, находится ближе к водительскому сиденью. Кроме того, во время сильного дождя автомобиль в какой-то момент пересекает двойную сплошную линию», - добавляет человек.

Скриншот публикации. Фото: Kaader videost / Urmet Tambre Facebook

На вопрос, сам ли руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры снимал видео и почему автомобиль на видео пересек сплошную линию, Тамбре ответил: в понедельник вечером в Харьюмаа произошло тяжелое ДТП, в котором погиб человек.

«Правда, из-за огромного количества воды и сильного дождя сегодня было очень трудно ехать, и при неожиданном появлении углублений приходилось делать опасные маневры», - объяснил Тамбре, говоря о пересечении сплошной линии.

«Сильные дожди, несомненно, еще не раз обрушатся на нас в течение лета, но сегодня большинство участников дорожного движения, принимая во внимание других участников движения и неожиданно возникшие сложные погодные условия, снизили скорость. Давайте, пожалуйста, всегда так поступать», - сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры.

Он добавил, что видео было снято пассажиром, сидящим рядом.