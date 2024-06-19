Ср, 19.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

СМОТРИТЕ Видео руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры привлекло внимание встревоженного жителя Таллинна

Кристийна Рейманд
Copy
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. Фото: Mihkel Maripuu / Kaader videost

В понедельник, 17 июня, руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре опубликовал в Facebook видео ливня, который обрушился на столицу. Ролик вызвал ряд вопросов у одного из встревоженных читателей.

 

Перевод: Седа Дунгурова

«Бульвар Вабадузе», - опубликовал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Тамбре в соцсети видеоролики, на которых видно, как на улице идет сильный дождь.

«Он же частично едет по двойной сплошной и еще снимает за рулем?» - спрашивает человек, приславший в редакцию пост Тамбре.

«Рука того, кто снимал видео, находится ближе к водительскому сиденью. Кроме того, во время сильного дождя автомобиль в какой-то момент пересекает двойную сплошную линию», - добавляет человек.

Скриншот публикации.
Скриншот публикации. Фото: Kaader videost / Urmet Tambre Facebook

На вопрос, сам ли руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры снимал видео и почему автомобиль на видео пересек сплошную линию, Тамбре ответил: в понедельник вечером в Харьюмаа произошло тяжелое ДТП, в котором погиб человек.

«Правда, из-за огромного количества воды и сильного дождя сегодня было очень трудно ехать, и при неожиданном появлении углублений приходилось делать опасные маневры», - объяснил Тамбре, говоря о пересечении сплошной линии.

«Сильные дожди, несомненно, еще не раз обрушатся на нас в течение лета, но сегодня большинство участников дорожного движения, принимая во внимание других участников движения и неожиданно возникшие сложные погодные условия, снизили скорость. Давайте, пожалуйста, всегда так поступать», - сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры.

Он добавил, что видео было снято пассажиром, сидящим рядом.

 
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх