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СОРВУТ КУШ Глоба рассказал, кому в конце июня удастся схватить удачу за хвост

Limon.ee
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: D-VISIONS/Shutterstock

В конце июня представители трех знаков Зодиака смогут поймать удачу за хвост и сорвать куш. Об этом рассказал астролог Павел Глоба.

Перед Львами может открыться настоящий денежный поток. Главное - вовремя воспользоваться шансом, который им предоставляет сама судьба.

Весы смогут получить большую премию. Доход начнут приносить и крупные проекты. Важно при этом рассчитаться с долгами, иначе разбогатеть не получится.

Рыбы будут черпать средства из старых долгов, которые неожиданно начнут возвращаться. Сумма будет немаленькая. Представители знака могут также получить наследство от дальнего родственника, с которым общались всего один раз в жизни.

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