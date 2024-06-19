СОРВУТ КУШ Глоба рассказал, кому в конце июня удастся схватить удачу за хвост

Перед Львами может открыться настоящий денежный поток. Главное - вовремя воспользоваться шансом, который им предоставляет сама судьба.

Весы смогут получить большую премию. Доход начнут приносить и крупные проекты. Важно при этом рассчитаться с долгами, иначе разбогатеть не получится.

Рыбы будут черпать средства из старых долгов, которые неожиданно начнут возвращаться. Сумма будет немаленькая. Представители знака могут также получить наследство от дальнего родственника, с которым общались всего один раз в жизни.