СМОТРИТЕ Певица Адель оказалась в эпицентре скандала после того, как появилась в платье от Валентина Юдашкина

«Специально для Адель под руководством Галины Юдашкиной, креативного директора бренда, мы создали платье в черном цвете с нежными цветами, вышитыми полностью вручную. Для Valentin Yudashkin сегодня особенный день, и мы очень рады поделиться этой красивой новостью», - говорится в соцсетях модного дома.

По мнению комментаторов, надев это платье, певица поддерживает военную спецоперацию России в Украине, и выбор наряда для выступления неуместен.

«Российский дизайнер? Адель, ты одна из величайших певиц, но понимаешь ли ты, что ты поддерживаешь, надевая это платье?» – возмутились в Сети. «Одежда от россиян, убивающих украинцев? Браво!» – написали в комментариях.

«Платье от дизайнера, создавшего форму российской армии? Серьезно?» – прокомментировали публикацию подписчики. «Имея возможность надеть практически любой мировой бренд, выбрать Юдашкина», – отреагировали другие.

Гордон сообщает, что артистка пока что не комментировала скандал.

Юдашкин не осудил полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину, за что в марте 2022 года его отстранили от участия в Неделе моды в Париже. По словам главы федерации Ральфа Толедано, организаторы отменили его шоу, потому что Юдашкин отказался высказывать свою позицию по поводу войны.

Юдашкин умер весной 2023 года.