«ТАК ВЫГЛЯДИТ СЧАСТЬЕ!» Максим Галкин восхитил снимком с Пугачевой и детьми

От громких вечеринок Максим Галкин отказался, вместо этого провел свой день рождения в компании самых близких и дорогих людей. В общем, снимками с празднования шоумен не делился. Тем не менее, семейным фото Максим Галкин таки порадовал поклонников, пишет ТСН.

В Instagram юморист опубликовал снимок с 75-летней женой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми-близнецами: десятилетними Гарри и Лизой. Фото было сделано в ресторане у праздничного стола, на котором красовался торт именинника.

В комментариях к посту поклонники Галкина и Пугачевой оставляют свои поздравления:

«Какая красивая и счастливая семья! Вот оно, счастье! Еще раз с днем рождения! Алла Борисовна как всегда, прекрасная выглядит! Берегите ее! Люблю!»; «Спасибо за фото! Вы прекрасны! Счастья всей милой и доброй семье! Всем мирного неба!»; «Так выглядит счастье!»