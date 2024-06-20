Каждому из нас иногда хочется дать волю эмоциям: кому-то поплакать, кому-то покричать, кому-то - что-нибудь разбить. Бить дорогие сердцу вещи не хочется, поэтому придумали так называемые комнаты агрессии, где каждый может выплеснуть весь свой гнев. Но встает вопрос - приносит ли такое развлечение пользу или наоборот вред?
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Пустые бутылки из-под пива и громкая музыка: команда портала Limon.ee разгромила помещение в центре Таллинна
Команда Limon.ee решила проверить на себе, так ли приятно бить и крушить все вокруг, чтобы избавиться от негативных эмоций. Мы отправились в комнату агрессии Rage Space, где испытали весь спектр эмоций на себе.
В таком пространстве вам дают колонку, чтобы включить любимые песни и задать соответствующую атмосферу. При желании также есть принтер и можно распечатать чью-то фотографию. Более того, есть возможность принести и разбить свой старый сервиз - это только приветствуется. Есть и пакеты, где можно разбить унитаз и даже автомобиль!
В саму комнату вас не пустят без защиты: комбинезона, перчаток и визора, потому что даже когда проведена уборка после предыдущей компании, в помещении очень много мелких осколков стекла.
Мы попробовали разбивать пустые бутылки от слабоалкогольных напитков и вина, а также банки из-под соков и даже помидоров. Но не думайте, что все так просто. Разбить подвешенные на цепях бутылки оказалось довольно трудно - с первого раза это получилось сделать лишь единожды.
Но стоит войти во вкус, и ты начинаешь проявлять изобретательность, чтобы точно разбить предмет, а если с первого раза не получается, поднимаешь его с пола и добиваешь.
Смотрите яркую галерею и видео из комнаты агрессии!
Но даже несмотря на незабываемые впечатления, мы решили узнать у психотерапевта Моники Аман, действительно ли битье предметов помогает избавиться от негативных эмоций или такое развлечение, наоборот, навредит эмоциональному фону, а также может ли получится так, что человек войдет в такой кураж, что начнет всегда и везде все бить?
По словам специалиста, комнаты гнева основаны на теории катарсиса. Согласно этой теории, если у людей есть возможность выплеснуть свое разочарование и гнев, то этот гнев уменьшится.
«Выпуская пар, многие люди чувствуют себя лучше в моменте, но являются ли эти комнаты здоровой стратегией управления стрессом или эффективными в долгосрочной перспективе? Что они могут противопоставить простому удару по подушке или походу в спортзал, чтобы выпустить пар?» - приводит в пример Аман.
Исследований, посвященных комнатам ярости и их влиянию на психическое состояние, не так уж много. По словам психотерапевта, хотя данных о комнатах гнева почти нет, исследователи изучили, что происходит, когда люди проявляют агрессию, разочарование и гнев.
«Комнаты гнева могут дать временную разрядку сильным эмоциям. Когда вы злитесь или расстроены, найти выход для снятия напряжения может быть приятно. Если совместить это с тем, что комнаты гнева очень физичны, вы можете почувствовать временную разрядку», - говорит она.
Аман объясняет, что хотя выплеск гнева часто рассматривается как способ эффективного снятия чувства разочарования и стресса, исследования показали, что «выплеск пара» с помощью физических актов агрессии и насилия усугубляет гнев.
«Проще говоря, это нездоровый способ справиться с тяжелыми эмоциями. Вместо того чтобы учиться эффективным техникам управления гневом и навыкам преодоления трудностей, вы усиливаете гневную реакцию. Исследования показали, что физические вспышки агрессии учат ваше тело отвечать на чувство стресса, гнева и разочарования насилием. Одно из исследований показало, что люди, которые вели себя агрессивно после того, как их спровоцировали, иногда чувствовали себя лучше сразу после этого», - отмечает психотерапевт.
В связи с этим возникает вопрос: если выплескивание гнева путем разбивания вещей помогает многим из нас почувствовать, что мы уменьшили свой гнев, то не является ли это полезным занятием, когда мы на пределе своих сил? Может быть, это достойное занятие для субботнего вечера с друзьями? Не упускает ли это исследование из виду, что все эти комнаты - сплошное веселье?
«Для многих это занятие может быть полезным. Не зря эти места привлекают толпы людей и набирают все большую популярность, и они действительно приносят определенную пользу, особенно если вы уже знаете о предостережениях», - отвечает Аман.