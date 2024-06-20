ФОТО И ВИДЕО Пустые бутылки из-под пива и громкая музыка: команда портала Limon.ee разгромила помещение в центре Таллинна

По словам специалиста, комнаты гнева основаны на теории катарсиса. Согласно этой теории, если у людей есть возможность выплеснуть свое разочарование и гнев, то этот гнев уменьшится.

«Выпуская пар, многие люди чувствуют себя лучше в моменте, но являются ли эти комнаты здоровой стратегией управления стрессом или эффективными в долгосрочной перспективе? Что они могут противопоставить простому удару по подушке или походу в спортзал, чтобы выпустить пар?» - приводит в пример Аман.

Исследований, посвященных комнатам ярости и их влиянию на психическое состояние, не так уж много. По словам психотерапевта, хотя данных о комнатах гнева почти нет, исследователи изучили, что происходит, когда люди проявляют агрессию, разочарование и гнев.

«Комнаты гнева могут дать временную разрядку сильным эмоциям. Когда вы злитесь или расстроены, найти выход для снятия напряжения может быть приятно. Если совместить это с тем, что комнаты гнева очень физичны, вы можете почувствовать временную разрядку», - говорит она.

Аман объясняет, что хотя выплеск гнева часто рассматривается как способ эффективного снятия чувства разочарования и стресса, исследования показали, что «выплеск пара» с помощью физических актов агрессии и насилия усугубляет гнев.

«Проще говоря, это нездоровый способ справиться с тяжелыми эмоциями. Вместо того чтобы учиться эффективным техникам управления гневом и навыкам преодоления трудностей, вы усиливаете гневную реакцию. Исследования показали, что физические вспышки агрессии учат ваше тело отвечать на чувство стресса, гнева и разочарования насилием. Одно из исследований показало, что люди, которые вели себя агрессивно после того, как их спровоцировали, иногда чувствовали себя лучше сразу после этого», - отмечает психотерапевт.

В связи с этим возникает вопрос: если выплескивание гнева путем разбивания вещей помогает многим из нас почувствовать, что мы уменьшили свой гнев, то не является ли это полезным занятием, когда мы на пределе своих сил? Может быть, это достойное занятие для субботнего вечера с друзьями? Не упускает ли это исследование из виду, что все эти комнаты - сплошное веселье?

«Для многих это занятие может быть полезным. Не зря эти места привлекают толпы людей и набирают все большую популярность, и они действительно приносят определенную пользу, особенно если вы уже знаете о предостережениях», - отвечает Аман.