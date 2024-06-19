Принц Уильям предупреждал принца Гарри об отношениях с Меган Маркл: в чем причина

Дженни Бонд, королевский эксперт, отметила, что Гарри и Меган «двигались» очень быстро в своем романе, в отличие от принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

«Кейт дали десять лет, чтобы увидеть королевскую жизнь», - рассказывает Бонд, добавив, что у возлюбленной принца Уэльского было достаточно времени, чтобы взвесить все «за» и «против» монаршей жизни.

«Вот почему Уильям был прав, направляя или предупреждая Гарри: "Ты уверен, что не спешишь в этих отношениях с Меган?"» - отметила королевская эксперт.

По словам Бонд, Гарри немного обидело такое внимание к его личной жизни.

Младший сын британского короля Карла III и звезда сериала «Форс-мажоры» начали встречаться в 2016 году, поженившись в 2018. Сейчас они воспитывают двоих детей, Арчи и Лилибет, и живут в США с 2020 года.

Между тем принц Уильям и Кейт Миддлтон встречались около восьми лет перед свадьбой в 2011. Уэльские воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Сейчас семья Уэльских переживает непростые времена: Кейт борется с онкологией, отойдя от публичных обязанностей.