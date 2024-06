ВИДЕО Легендарного певца Рода Стюарта освистали во время концерта за поддержку Украины

Как сообщает издание Sky News, на концерте в Лейпциге Стюарт исполнил свой хит Rhythm Of My Heart, который певец выпустил в 1991 году. Эту песню артист посвятил Украине. Более того, исполнитель называет эту композицию - песней войны.

Реакция Рода на инцидент

Что известно о Стюарте

В 1971 году Стюарт выпустил свой сольный альбом Every Picture Tells a Story, который содержал хиты Maggie May и Reason to Believe. Этот альбом принес ему мировую славу.

В течение своей карьеры Род выпустил более 30 студийных альбомов, включая такие хиты, как Atlantic Crossing, A Night on the Town, Blondes Have More Fun и Da Ya Think I’m Sexy?. Он исполняет песни в стиле рок-н-ролл, поп, фолк и блюз. Певец получил награды Грэмми и Brit Awards.