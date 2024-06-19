ВИДЕО Легендарного певца Рода Стюарта освистали во время концерта за поддержку Украины

Как сообщает издание Sky News, на концерте в Лейпциге Стюарт исполнил свой хит Rhythm Of My Heart, который певец выпустил в 1991 году. Эту песню артист посвятил Украине. Более того, исполнитель называет эту композицию - песней войны.

Во время выступления Рода на сцене появился желто-голубой флаг и портрет Президента Украины Владимира Зеленского. Певец повернулся спиной к зрителям и пел хит лицом к украинскому президенту. Однако такие действия знаменитости поклонники не поддержали.

За напоминание о полномасштабном вторжении зрители освистали Стюарта. Толпа громко кричала и свистела. Стоит указать, что артист не обращал на это внимания и продолжил выступление.

Реакция Рода на инцидент

После ситуации на концерте в Германии исполнитель опубликовал заявление в поддержку Украины. Он в очередной раз подчеркнул, что не перестанет помогать украинцам и будет и в дальнейшем выражать свою позицию относительно войны. Стюарт отметил, что президента России нужно остановить:

«Я поддерживал украинский народ на протяжении всей этой войны. Начиная с того, что помогал доставлять продукты в страну, и заканчивая арендой дома в Великобритании для украинской семьи, а также наймом двух украинцев в состав своей гастрольной группы. Да, я поддерживаю Зеленского и народ Украины, и я буду продолжать это делать. Путин должен быть остановлен»

Что известно о Стюарте

Род Стюарт - британский певец и автор песен, одна из самых узнаваемых звезд в мире музыки. Его карьера началась в 1960-х годах, когда он присоединился к группам The Jeff Beck Group и Faces.

В 1971 году Стюарт выпустил свой сольный альбом Every Picture Tells a Story, который содержал хиты Maggie May и Reason to Believe. Этот альбом принес ему мировую славу.

В течение своей карьеры Род выпустил более 30 студийных альбомов, включая такие хиты, как Atlantic Crossing, A Night on the Town, Blondes Have More Fun и Da Ya Think I’m Sexy?. Он исполняет песни в стиле рок-н-ролл, поп, фолк и блюз. Певец получил награды Грэмми и Brit Awards.