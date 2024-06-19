УЛИЧНЫЙ ОПРОС «Жарю шашлык вместе с собакой и женой!» Как жители Таллинна планируют отмечать Иванов день

Иванов день, который приходится на 24 июня, традиционно отмечается на природе с друзьями и семьей. Большинство опрошенных рассказали, что собираются выехать за город, чтобы провести время в кругу близких. Шашлыки на свежем воздухе – неотъемлемая часть празднования для многих.

«Я собираюсь поехать в Отепя на фестиваль с младшим братом», - делится Эльман.

«Мы обычно всей семьей ходим на костер, который устраивает районная управа Ласнамяэ в честь Иванова дня», - говорит Людмила, добавляя, что ее друзья уезжают на дачу и там празднуют этот день.

Некоторые жители Ласнамяэ вынуждены работать в этот день, но они не слишком огорчены. По их словам, в прошлом году они отлично провели время, и уверены, что смогут отпраздновать Иванов день в следующем году.

«Я этот праздник никогда не отмечаю, не люблю его», - признается Джульетта.

Галина, одна из опрошенных, поделилась своими планами на праздник. В воскресенье, 23 июня, она вместе с мужем поедет в Пюхтинский монастырь на службу. После этого они вернутся в город и присоединятся к друзьям для веселого празднования Иванова дня и Ивановой ночи.

«Обычно на Иванов день я жарю шашлык вместе с собакой и женой!» - рассказывает Игорь, добавляя, что в этом году ему придется работать в этот день, поэтому праздник он перенесет на следующие выходные.

Такой опрос показывает, что несмотря на разные обстоятельства и планы, жители Ласнамяэ с нетерпением ждут праздника и находят способы провести его радостно и с близкими.