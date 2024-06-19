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УЛИЧНЫЙ ОПРОС «Жарю шашлык вместе с собакой и женой!» Как жители Таллинна планируют отмечать Иванов день

Арменуи Геройская Рене Хенри Ранд
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В преддверии Иванова дня, одного из самых любимых праздников среди эстонцев, корреспондент портала Limon.ee решила узнать, как жители столичного района Ласнамяэ планируют отмечать этот день. Смотрите видео! 

Иванов день, который приходится на 24 июня, традиционно отмечается на природе с друзьями и семьей. Большинство опрошенных рассказали, что собираются выехать за город, чтобы провести время в кругу близких. Шашлыки на свежем воздухе – неотъемлемая часть празднования для многих.

«Я собираюсь поехать в Отепя на фестиваль с младшим братом», - делится Эльман.

«Мы обычно всей семьей ходим на костер, который устраивает районная управа Ласнамяэ в честь Иванова дня», - говорит Людмила, добавляя, что ее друзья уезжают на дачу и там празднуют этот день.

Некоторые жители Ласнамяэ вынуждены работать в этот день, но они не слишком огорчены. По их словам, в прошлом году они отлично провели время, и уверены, что смогут отпраздновать Иванов день в следующем году.

«Я этот праздник никогда не отмечаю, не люблю его», - признается Джульетта

Галина, одна из опрошенных, поделилась своими планами на праздник. В воскресенье, 23 июня, она вместе с мужем поедет в Пюхтинский монастырь на службу. После этого они вернутся в город и присоединятся к друзьям для веселого празднования Иванова дня и Ивановой ночи.

«Обычно на Иванов день я жарю шашлык вместе с собакой и женой!» - рассказывает Игорь, добавляя, что в этом году ему придется работать в этот день, поэтому праздник он перенесет на следующие выходные.

Такой опрос показывает, что несмотря на разные обстоятельства и планы, жители Ласнамяэ с нетерпением ждут праздника и находят способы провести его радостно и с близкими.

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