У звезды «Форсажа» диагностировали рак

Об онкологии актер рассказал в Instagram. Он опубликовал фото, где показал свою руку с красной лентой. Дон Омар сообщил, что у него диагностирован рак. Сейчас он лечится и верит, что у него получится побороть онкологию. Рэпер не стал вдаваться в подробности и рассказывать, какой именно вид рака у него диагностировали.

«Сегодня это так, но завтра у меня не будет рака. Хорошие намерения хорошо воспринимаются. Скоро увидимся», - поделился с поклонниками артист.

Через несколько часов Омар поделился в Instagram фотографией, сообщив, что операция прошла успешна.

«Сегодня я проснулся без рака и с чувством благодарности. Спасибо за ваши добрые пожелания, молитвы и тысячи сообщений. Моя операция прошла успешно, и теперь мне необходимо восстановиться», - написал он.

Отметим, Дон Омар - известный пуэрториканский рэпер. Он стал популярен благодаря съемкам в фильме «Форсаж», где он играл Рико Сантоса. Всего Дон Омар появился в пяти частях фильма. Один из самых популярных треков рэпера - Danza Kuduro, который был саундтреком к «Форсаж-5».