Дело в деньгах: при каком условии Гарри и Меган могут вернуться в королевскую семью

Герцог и герцогиня Сассекские сохранили свои королевские титулы, несмотря на то, что оставили монаршую жизнь в 2020 году, перебравшись за океан.

По мнению королевского корреспондента Рассела Майерса, Гарри и Меган не вернутся в королевскую семью в ближайшее время, если они не изменят свой образ жизни, пишет Sky News Australia.

«Члены королевской семьи сказали Гарри, что если он хочет иметь отношения с остальной семьей, то, прежде всего, он должен прекратить говорить о них, - отметил эксперт. - Они не могут зарабатывать деньги на связях с королевской семьей».

К тому же, по словам комментатора, королевская семья Великобритании «сплоченная» и без Гарри с его возлюбленной. Последние месяцы старшие члены королевской семьи переживают тяжелые времена: рак диагностировали принцессе Уэльской Кейт и королю Карлу III. Они принимают лекарства и продолжают выполнять свои монаршие обязанности. Монарх более активно появляется на публике, пока его невестка впервые за полгода вышла на публику во время парада Trooping the Colour 2024.

Ранее также сообщалось, что онкобольной король Карл ІІІ «прямо» попросил своего младшего сына прекратить разглашать личные данные о частной жизни королевской семьи.

Сначала Сассекские дали интервью Опре Уинфри, затем выпустили документальный сериал от Netflix из шести частей, а также мемуары Гарри «Запасной». Все проекты супругов имели негативные последствия для Букингемского дворца: Гарри рассказывал о драке с братом, плохих отношениях с королевой Камиллой и расизме среди членов семьи.