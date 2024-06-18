ФОТО Дочь Мартина Хельме окончила университет!

«Совсем недавно мы с Мартином придумывали имя для самого красивого ребенка в мире, а сегодня она уже окончила университет», - пишет Ээва Хельме в Facebook.

Хелена окончила Таллиннский университет по специальности итальянский язык и культура. В марте этого года Хелена написала в гуманитарном блоге Таллиннского университета, что ее второй большой страстью, наряду с итальянским языком, была организация мероприятий.

«В будущем я хочу стать организатором мероприятий и организовывать мероприятия как в Италии, так и в Эстонии. Но сначала я хочу поехать на Мальту, где собираюсь пройти зарубежную практику», - написала Хелена в блоге Института гуманитарных наук Таллиннского университета.

Хелена - первенец Мартина и Ээвы Хельме. В семье Хельме растут четыре дочери и один сын.