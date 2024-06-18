Дочь председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартина Хельме, Хелена, во вторник окончила Таллиннский университет. «Поздравляю, наша дорогая и удивительная Хелена», - радостно пишет мама Хелены, Ээва, в сообщении в социальных сетях.
ФОТО ⟩ Дочь Мартина Хельме окончила университет!
«Совсем недавно мы с Мартином придумывали имя для самого красивого ребенка в мире, а сегодня она уже окончила университет», - пишет Ээва Хельме в Facebook.
Хелена окончила Таллиннский университет по специальности итальянский язык и культура. В марте этого года Хелена написала в гуманитарном блоге Таллиннского университета, что ее второй большой страстью, наряду с итальянским языком, была организация мероприятий.
«В будущем я хочу стать организатором мероприятий и организовывать мероприятия как в Италии, так и в Эстонии. Но сначала я хочу поехать на Мальту, где собираюсь пройти зарубежную практику», - написала Хелена в блоге Института гуманитарных наук Таллиннского университета.
Хелена - первенец Мартина и Ээвы Хельме. В семье Хельме растут четыре дочери и один сын.