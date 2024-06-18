Джастина Тимберлейка арестовали полицейские: артист предстанет перед судом

Инцидент случился в штате Нью-Йорк, США. Как пишет Page Six, звезду Голливуда остановили полицейские и арестовали из-за того, что он водил автомобиль в состоянии алкогольного опьянения после того, как поразвлекался с друзьями в одной из гостиниц.

Уже также известно, что Джастин Тимберлейк предстанет перед судом. Правда, стражи порядка пока конкретно не разглашают, в чем именно обвиняют артиста.

Сам Джастин Тимберлейк пока не давал комментариев по поводу инцидента. Также неизвестно, будет ли артист, который сейчас находится в концертном туре, отменять или переносить на другие даты выступления.