Lucky Love называют современным Фредди Меркьюри. Не только его визуальное сходство с легендарным солистом Queen, но и его жизненная философия и артистический подход делают его настоящей сенсацией.
«Я очень рада принять у себя этого талантливого артиста!»: На фестивале Laima Rendezvous выступит Lucky Love!
«Я очень рада принять у себя этого талантливого артиста, который завоевал сердца миллионов людей по всему миру и демонстрирует, что быть другим - это абсолютно нормально!» - говорит Лайма Вайкуле.
Lucky Love, настоящее имя Люк Брюйер, - многолетний ведущий артист кабаре Madame Arthur, обладающий жизнерадостностью рок-звезды и скромностью поэта. Несмотря на свой юный возраст, он уже имеет богатый жизненный опыт, который отражается в его песнях с текстами на английском и французском языках.
Популярность Люка стремительно растет, особенно на платформе TikTok, где его музыка и образ стали вдохновением и поддержкой для людей с ограниченными возможностями, которые чувствуют себя одинокими. Его творчество посвящено поиску своей истинной сущности и заботе о себе. Люк родился без одной руки. Он считает, что инвалидность не является препятствием для успеха. «Мне не нужен протез, потому что моя мама всегда говорила мне не беспокоиться об этом», - говорил он в интервью.
Фестиваль Laima Rendezvous пройдет с 26 по 28 июля в концертном зале «Дзинтари».
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