Самая богатая семья Великобритании потратила больше на собаку, чем на слуг, которым платили всего 8 долларов за работу по 18 часов в день на их вилле на Женевском озере. На семейство Хиндуджа, чье личное состояние оценивают в 50 миллиардов долларов, подали в суд. Иск по делу о торговле людьми заслушает швейцарский суд, пишет Daily Mail.
Тратили больше на собаку, чем на слуг: на самую богатую семью Великобритании подали в суд
Дело будет рассматривать в Швейцарии, где у семьи миллиардеров Хиндуджа вилла на Женевском озере.
Прокурор заявил, что документ показывает, что семья тратила тысячи долларов в год на домашних животных, а команда юристов семьи миллиардеров уже заявила, что требования о продолжительности рабочего времени были «преувеличением».
По словам прокурора Ива Бертоссы, миллиардер Хиндуджа заплатил одному сотруднику семь швейцарских франков, или всего 8 долларов, за рабочий день, который длился целых 18 часов.
Бертосса указал на документ под названием «Домашние животные», который, по его словам, показывает, что семья потратила 8 584 франка (почти 10 тысяч долларов) в год на свою собаку.
Прокурор заявил, что семья эксплуатировала домашний персонал и ограничивала его свободу, сославшись на показания рабочих и слуг, а также на доказательства, представленные в ходе расследования.
Иск был подан против четырех членов семьи: бизнесмена Пракаша Хиндуджи, его жены Камаль, их сына Аджая и его жены Намраты, чьи адвокаты заявили, что отклоняют иски.
Семье предъявлены обвинения в торговле людьми, в основе которых лежат утверждения о том, что они незаконно ввозили сотрудников в Швейцарию и вывозили ее из Швейцарии после конфискации их паспортов.
Слугам также не разрешалось покидать дом своего работодателя без разрешения, и им платили за работу в Индии, а это означает, что у них не было швейцарских франков, что, как считает прокурор, ограничивало их свободу в Швейцарии.
Команда юристов семьи утверждает, что обвинение ошибается и к слугам относились, как к членам семьи: они даже вместе смотрели фильмы.
Адвокат миллиардеров также заявил, что официальные зарплаты не отражают реальное состояние дел и заявил, что были еще льготы: питание и жилье. И слуги-индусы в принципе зарабатывали куда больше, чем если бы они работали на родине, в Индии.
Сын миллиардера заявил, что вообще не знал, сколько платят слугам, поскольку подбором персонала занималась компания Hinduja Group в Индии.
Судебный процесс начался в понедельник после того, как на прошлой неделе семья и трое сотрудников достигли соглашения по гражданскому делу. Однако на этой неделе уголовный процесс Прокурор Бертосса призвал приговорить Пракаша и его жену к пяти с половиной годам тюремного заключения, а их сына с женой - к четырем с половиной годам лишения свободы.
Он сказал, что семью также следует заставить покрыть 1 миллион франков судебных издержек и внести 3,5 миллиона франков в компенсационный фонд для персонала.