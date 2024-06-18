ПОШУМИМ Фанаты из этой страны пачками скупают билеты на таллиннский концерт Макса Коржа

«В прошлом году на концерте в Риге, на который пришли 35000 человек, после которого люди еще долго были под впечатлением. Кто-то не догулял, а кто-то хочет повторить те эмоции», - поделился информацией Александр, организатор концерта.

Но представителей какой страны на концерте будет больше, станет понятно уже на самом мероприятии по кричалкам и количеству флагов.

Вся Эстония замерла в ожидании незабываемого шоу, которое подарит всем море эмоций и впечатлений. Таллинн запомнит это на долго!

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