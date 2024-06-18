Уже в следующую субботу, 29 июня, на стадионе A. Le Coq Arena в Таллинне состоится самый масштабный концерт этого лета - на сцену выйдет Макс Корж. Организатор концерта поделился информацией с нашим порталом эксклюзивной информацией - большинство билетов выкупают жители Латвии.
ПОШУМИМ ⟩ Фанаты из этой страны пачками скупают билеты на таллиннский концерт Макса Коржа
«В прошлом году на концерте в Риге, на который пришли 35000 человек, после которого люди еще долго были под впечатлением. Кто-то не догулял, а кто-то хочет повторить те эмоции», - поделился информацией Александр, организатор концерта.
Но представителей какой страны на концерте будет больше, станет понятно уже на самом мероприятии по кричалкам и количеству флагов.
Вся Эстония замерла в ожидании незабываемого шоу, которое подарит всем море эмоций и впечатлений. Таллинн запомнит это на долго!
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