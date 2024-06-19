ГОРОСКОП НА 19 ИЮНЯ Весам следует отложить все дела, а Близнецам надо действовать осторожно

Весы

Спокойный день, хорошо подходящий для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Если вы можете сделать паузу, отложив все дела, именно так и стоит поступить. После небольшого перерыва вы почувствуете себя гораздо энергичнее. Возможны незапланированные поездки, часто они дарят массу позитивных эмоций, вдохновляют. Будет шанс сделать удачные покупки. Вы безошибочно выбираете вещи, которые будут полезны вам и порадуют близких, при этом не тратите деньги напрасно, и не экономите там, где в этом нет нужды. Такой подход очень нравится окружающим, многие следуют вашему примеру.

Скорпион

Первая половина дня будет насыщенной и интересной. За это время вы успеете сделать многое, если будете действовать решительно, не станете откладывать на потом решение важных задач. Хорошо проходят деловые переговоры, вам удается обсуждать серьезные вопросы конструктивно, без лишних эмоций. Вторая половина дня тоже складывается неплохо. Но события в это время будут развиваться гораздо медленнее, так что вам стоит запастись терпением. Старайтесь не принимать близко к сердцу то, что от вас не зависит. Смотрите на вещи философски, это многое упрощает.

Стрелец