Действуйте осторожно, и вы наверняка добьетесь успеха. Лучше не спешить, особенно в решении вопросов, связанных с деньгами или имуществом, ценным не только для вас. Часто люди, прежде отлично ладившие, спорят о том, что связано с финансами, и порой не на шутку обижаются друг на друга. К счастью, найти общий язык удается быстро, все разногласия остаются в прошлом.
ГОРОСКОП НА 19 ИЮНЯ ⟩ Весам следует отложить все дела, а Близнецам надо действовать осторожно
Во второй половине дня стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции. Именно она подсказывает, куда двигаться дальше и что предпринять, чтобы быстрее достичь цели. Это касается всех сфер жизни, и личные отношения тут не исключение.
Овен
Благоприятный день для общения. Вы со многими находите общий язык, причем не приходится прикладывать особенных усилий чтобы поладить с теми, кто прежде был настроен недружелюбно. Будет шанс урегулировать давние конфликты, некоторые Овны превратят соперников в союзников. Будет шанс принять верные решения, касающиеся работы и бизнеса. Вероятны денежные поступления, удачные сделки. Вы осторожны там, где дело касается финансов, и это просто отлично: можно избежать и невыгодных покупок, и неоправданных расходов.
Телец
Благоприятный день для общения. Особенно хорошо проходят встречи в неформальной обстановке. Можно обсуждать самые сложные вопросы. Наверняка найдется решение, которое понравится всем. У многих Тельцов неожиданно появятся хорошие идеи, касающиеся работы. Не исключено, что найдутся ответы на вопросы, в последнее время ставившие вас в тупик. Вероятны приятные события в семье. Легко поладить с родственниками, договориться с ними о совместных действиях, реализации общих планов. Ярко проявляются ваши лидерские качества, многих удается вдохновить.
Близнецы
Действуйте осторожно. Стоит уделить внимание мелким деталям; это позволит избежать многих ошибок, недоразумений и пустых споров. Вероятны предложения о сотрудничестве. Не спешите давать определенный ответ, дайте себе время все обдумать. Вы можете прийти к неожиданным, но верным выводам. Вторая половина дня благоприятна для общения. Вы отлично ладите с людьми, которые вам дороги. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические. Многие Близнецы поймут, как порадовать любимого человека, и не упустят такую возможность.
Рак
Отличный плодотворный день. Вы готовы на многое, способны быстро добиться успеха. У многих Раков будет шанс решить проблемы, в последнее время всерьез осложнявшие им жизнь. Справившись с этим, представители знака вздохнут с облегчением. Возможны хорошие новости издалека, предложения, от которых не захочется отказываться. Вероятны приятные встречи со старыми знакомыми. Поладить с ними окажется на удивление легко, как будто и не было долгого перерыва в общении. Вероятны неожиданные визиты; вы будете им очень рады.
Лев
День хороших идей. Часто они оказываются совершенно неожиданными для окружающих, заставляют их растеряться. Но наверняка найдутся желающие помочь вам в осуществлении задуманного. Вы легко найдете надежных союзников. Можно браться за решение сложных задач; тут вы справляетесь гораздо быстрее, чем ожидали. Во второй половине дня вероятны денежные поступления. Не исключено возвращение долгов – таких давних, что вы успели забыть о них. Важный разговор с любимым человеком оставит самое приятное впечатление.
Дева
Благоприятный день для общения. Вероятны интересные встречи, некоторые Девы познакомятся с людьми, о которых прежде слышали много хорошего. Многие хотят с вами подружиться, не исключено начало отношений, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Привычные дела сегодня кажутся особенно скучными, хочется взяться за что-то новое. Но прежде стоит завершить начатое раньше. Только так вы сможете избежать хаоса и неразберихи, которые вскоре начали бы раздражать всех. Полезно будет сосредоточиться на учебе, тут можно добиться заметных успехов.
Весы
Спокойный день, хорошо подходящий для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Если вы можете сделать паузу, отложив все дела, именно так и стоит поступить. После небольшого перерыва вы почувствуете себя гораздо энергичнее. Возможны незапланированные поездки, часто они дарят массу позитивных эмоций, вдохновляют. Будет шанс сделать удачные покупки. Вы безошибочно выбираете вещи, которые будут полезны вам и порадуют близких, при этом не тратите деньги напрасно, и не экономите там, где в этом нет нужды. Такой подход очень нравится окружающим, многие следуют вашему примеру.
Скорпион
Первая половина дня будет насыщенной и интересной. За это время вы успеете сделать многое, если будете действовать решительно, не станете откладывать на потом решение важных задач. Хорошо проходят деловые переговоры, вам удается обсуждать серьезные вопросы конструктивно, без лишних эмоций. Вторая половина дня тоже складывается неплохо. Но события в это время будут развиваться гораздо медленнее, так что вам стоит запастись терпением. Старайтесь не принимать близко к сердцу то, что от вас не зависит. Смотрите на вещи философски, это многое упрощает.
Стрелец
Благоприятный плодотворный день. Вы никуда особенно не торопитесь, но успеваете все, что запланировали, и даже больше. Вероятны удачные совпадения; вы воспользуетесь ими, чтобы достичь давно поставленных целей. Будет шанс урегулировать давние разногласия, помириться с людьми, с которыми вы были в ссоре. Часто для этого нужно проявить инициативу. Возможны перемены к лучшему в романтических отношениях. Вы не упустите возможность порадовать любимого человека, такой шаг окажется очень кстати. Многие разногласия можно оставить в прошлом.
Козерог
Вряд ли день ознаменуется какими-то значительными событиями и большими победами, но в целом он сложится неплохо. Можно вернуться к делам, начатым раньше. Сейчас вы наверняка доведете их до конца. Удастся добиться отличных результатов там, где вы на них совсем не рассчитывали. Вторая половина дня благоприятна для решения любых вопросов, связанных с финансами и имуществом. Вы не рискуете там, где без этого можно обойтись, но и свой шанс заработать не упускаете. Многие Козероги приятно удивят окружающих своими предпринимательскими способностями.
Водолей
Начало дня будет приятным и легким, полным вдохновляющих событий. Это время обещает удачные совпадения, которыми вы умело воспользуетесь. Вероятны приятные знакомства, некоторые Водолеи подружатся с людьми, прежде не раз привлекавшими их внимание. Нетрудно будет произвести хорошее впечатление. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Она подходит для рутинных дел, позволяет спокойно завершить то, что было начато раньше. Даже если трудиться приходится долго, вы не чувствуете усталости. Энергии хватает на все.
Рыбы
Удачный день. Он хорошо подходит для того, чтобы взяться за сложные дела. Вы быстро доведете начатое до конца. Многие представители знака отлично справляются с тем, что прежде не получалось. Часто к цели ведут именно те пути, которые вы находите самостоятельно, а попытки следовать чужому примеру оказываются неудачными. Стоит проявить разборчивость в общении; лучше избегать контактов с людьми, из-за которых у вас прежде возникали трудности. Не спешите делиться своими идеями и планами, сначала обдумайте все самостоятельно.