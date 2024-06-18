ВИДЕО Тяжелобольная Селин Дион впервые за несколько месяцев вышла в свет

56-летняя канадская певица Селин Дион, у которой диагностирован синдром мышечной скованности, впервые за долгое время появилась на публике. Она посетила премьеру своего нового документального фильма «Я: Селин Дион» в Линкольн-центре в Нью-Йорке, пишет The New York Post.

На мероприятие знаменитость приехала в белой блузе и кремовой длинной юбке.

Выступая перед аудиторией, она не смогла сдержать слез.

«Я очень благодарна приветствовать всех вас этим вечером. Это, безусловно, самая большая толпа, которую я собирал за последние несколько лет… Я не могу поверить, как мне повезло, что в моей жизни есть поклонники. Спасибо», - сказала Селин, у которой в 2020 году диагностировали неизлечимое неврологическое заболевание. Старший из трех ее сыновей, Рене-Шарль Анжелиль, затем принес салфетки для своей мамы.

Во время своего 10-минутного выступления в Элис Талли Холл Дион отметила, что ее невролог, доктор Аманда Пике, находилась в переполненной аудитории.

«Находя способы управлять моим состоянием и лечить его, доктор Пике дала мне очень, очень важное решение - она заменила мой страх надеждой», - подчеркнула.

Затем Дион объявила, что поддержит работу и исследования доктора Пике путем создания кафедры аутоиммунной неврологии Фонда Селин Дион в Университете Колорадо.

Документальный фильм «Я: Селин Дион», который выйдет на Prime Video 25 июня, представляет собой историю борьбы исполнительницы с синдромом мышечной скованности и ее мечты о возвращении на сцену.

В фильме режиссера Ирен Тейлор показаны пугающие чрезвычайные ситуации со здоровьем и стремление женщины вернуть себе свой мощный голос, любимый во всем мире.

По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта, синдром мышечной скованности - это редкий прогрессирующий синдром, поражающий нервную систему, особенно головной и спинной мозг. Он вызывает прогрессирующую мышечную ригидность и спазмы. Спазмы бывают очень болезненными, появляются и исчезают, а со временем могут усиливаться. Скованность обычно поражает мышцы туловища, но может также влиять на руки и ноги.