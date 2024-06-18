ФОТО Дочь известного эстонского музыканта окончила университет!

«Мой солнечный луч и любовь моей жизни окончила вчера свою учебу. Что дальше? Пусть жизнь покажет», - написал Креэм к фотографии, опубликованной в Instagram. «Я горжусь тобой, дорогая Аннабель, и готов ко всем новым приключениям!»

В интервью, которое Аннабель дала Elu24 в 2022 году, она рассказала, что учится в Таллиннском техническом университете на дизайнера.

«На самом деле, это был не первый мой выбор», - призналась она тогда. Ее сердце больше тянулось к изучению химии. «Я даже не знаю, откуда у меня такие мысли, потому что я внутренне искусствовед».