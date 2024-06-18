ВИДЕО Принц Луи был в центре внимания на субботнем праздновании

Дети принца Уильяма и принцессы Кейт, Джордж (10 лет), Шарлотта (9 лет) и Луи (5 лет), порадовали толпу, присоединившись к своим родителям на балконе Букингемского дворца, чтобы наблюдать за ежегодным парадом Trooping the Color.

Самым ожидаемым моментом праздника было возвращение принцессы Кейт, которая недавно сосредоточилась на лечении рака и несколько месяцев избегала публичности. Однако центром внимания стал самый младший из будущих наследников трона, 5-летний принц Луи.

Очаровательное и забавно наглое поведение маленького принца поддерживало атмосферу на дне рождения его дедушки. Принц танцевал на балконе, зевал, притворялся спящим, а также восторженно радовался. Он также болтал с сестрой и изучал конструкцию жалюзи у окна, чтобы развлечь себя.