ФОТО Отметившая 60-летие звезда сериала «Друзья» поражает своей внешностью

Голливудская актриса Кортни Кокс, известная по фильму «Крик» и комедийному сериалу «Город хищниц», недавно отпраздновала свой день рождения. Она сыграла роль Моники Геллер в телесериале «Друзья», и именно этот период ее карьеры запомнился фанатам больше всего.

Courteney Cox ja Jennifer Aniston 2002. aastal. Фото: Shutterstock

В 1999 году она вышла замуж за актера Дэвида Аркетта, с которым познакомилась на съемках фильма «Крик». В 2004 году в их семье родилась дочь Коко Райли Аркетт. Кортни и Дэвид развелись в 2013 году.

С 2013 года она состоит в отношениях с певцом Джонни Макдэйдом.

Кокс, достигшая пика славы в девяностых, уже тогда выделялась своей безупречной внешностью, и спустя десятилетия она остается такой же красивой!

Недавно Кокс поделилась в Instagram фотографией, на которой позирует вместе с дочерью, которая также отметила день рождения. Кортни по-прежнему сияет, как настоящая звезда!