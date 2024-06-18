В 53 года умер легендарный диджей, который должен был выступить на следующей неделе в Эстонии

В понедельник, 17 июня, в возрасте 53 лет скончался британский диджей Пол Спенсер, один из основателей легендарного трио 90-х из Чешира Dario G. Причиной смерти стал рак прямой кишки четвертой стадии, которую врачи диагностировали ему летом прошлого года.

О смерти музыканта сообщили на его официальных страницах в соцсетях.

«С большой грустью мы сообщаем о смерти нашего любимого Пола Спенсера сегодня. Он был позитивным до конца, но это была битва, в которой он больше не мог вести борьбу. Он оставил прекрасное музыкальное наследие и много радостных воспоминаний для многих людей. Все, кто его любил, будут скучать по нему. Сияй ярко, наша великая звезда», - говорится в сообщении.

На следующей неделе, 28 июня, в Эстонии пройдет Retrobest фестиваль, на котором Dario G должен был выступить.

«Покойся с миром, Dario G! Сегодня скончался уважаемый британский музыкальный продюсер Пол Спенсер, известный как Dario G. Он должен был выступить на фестивале Retrobest в этом году. Из-за серьезной болезни его выступление было перенесено на следующий год», - объявили вчера во второй половине дня в социальных сетях организаторы фестиваля.