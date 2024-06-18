В возрасте 53 года умер звезда 90-х, легендарный диджей Пол Спенсер, известный как Dario G. Одним из его хитов стала композиция, написанная для Чемпионата мира по футболу во Франции 1998 года - Carnaval De Paris, пишет NV.
В 53 года умер легендарный диджей, который должен был выступить на следующей неделе в Эстонии
В понедельник, 17 июня, в возрасте 53 лет скончался британский диджей Пол Спенсер, один из основателей легендарного трио 90-х из Чешира Dario G. Причиной смерти стал рак прямой кишки четвертой стадии, которую врачи диагностировали ему летом прошлого года.
О смерти музыканта сообщили на его официальных страницах в соцсетях.
«С большой грустью мы сообщаем о смерти нашего любимого Пола Спенсера сегодня. Он был позитивным до конца, но это была битва, в которой он больше не мог вести борьбу. Он оставил прекрасное музыкальное наследие и много радостных воспоминаний для многих людей. Все, кто его любил, будут скучать по нему. Сияй ярко, наша великая звезда», - говорится в сообщении.
На следующей неделе, 28 июня, в Эстонии пройдет Retrobest фестиваль, на котором Dario G должен был выступить.
«Покойся с миром, Dario G! Сегодня скончался уважаемый британский музыкальный продюсер Пол Спенсер, известный как Dario G. Он должен был выступить на фестивале Retrobest в этом году. Из-за серьезной болезни его выступление было перенесено на следующий год», - объявили вчера во второй половине дня в социальных сетях организаторы фестиваля.
«Пол был душевным и классным парнем. Именно с такими словами его порекомендовал нам организатор бывшего большого фестиваля Pühajärve Beach Party. По словам представителя Пола, он сам был в восторге от выступления на Retrobest и с нетерпением ждал этого. Теперь с нами останется его музыка», - написали организаторы Retrobest в Facebook.
В память о Dario G 28 июня на Retrobest в течение 30 минут будут звучать его работы.
Чеширское танцевальное трио Dario G, основанное Полом и Стивеном Спенсерами и Скоттом Россером, приобрело популярность в 1997 году. Букву G в названии группа позаимствовала от имени легендарного американского джазового саксофониста Кенни Джи. В том же году группа стала популярной благодаря танцевальной композиции Sunchyme, которая заняла второе место в британском хит-параде и облетела танцевальные площадки мира.
Следующим настоящим мировым хитом группы стала композиция Carnaval De Paris. Песня была написана к Чемпионату мира по футболу во Франции 1998 года и стала негласным гимном грандиозного события.
Позже Стивен Спенсер и Скотт Россер покинули трио, Пол Спенсер же оставил за собой название Dario G.