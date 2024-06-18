НЕ ТОЛЬКО В ТАЛЛИННЕ Где и как будут отмечать Иванов день в Эстонии

Это отличное место для тех, кто хочет провести праздник рядом с Таллином, но в более спокойной обстановке​. В самую светлую ночь лета прозвучат любимые эстонские песни, чтобы ноги сами пускались в пляс, а голос звенел. Информация ЗДЕСЬ.

Иванов день в волости Рае

Состоится в субботу, 22 июня 2024 года. В этом году площадка для празднования будет значительно больше, чем в предыдущие годы! Большая уличная еда, где помимо традиционного шашлыка будут угощать фудтраки и лучшие мастера азиатской кухни. Выступают: 2 Quick Start, Анне Вески, Shanon, группа Койта Тооме, Hunt и другие. Вход для всех бесплатный. Информация ЗДЕСЬ.

Иванов день в волости Козе

Состоится в пятницу, 21 июня 2024 года, на Косе певческом поле. Выступят: 2 Quick Start, Shanon, Traffic, Clicherik & Mäx, Hunt, Renate и другие. Будет большой купальский костер, зона для детей и аттракционов, а также новая планировка площадки, чтобы вместить еще больше людей, достаточное количество мастеров по грилю, баров и различных торговцев. Вход для всех бесплатный. Информация ЗДЕСЬ.

Праздник на ферме Якобсони

Если вы ищете достойную вечеринку накануне Ивана Купалы с элементами народных традиций, то вечером 23 июня пройдет национальный праздник с кострами, традиционными танцами и играми, а также концертами местных коллективов на ферме Якобсони. Информация ЗДЕСЬ.

Иванов день в Рапла

Состоится в субботу, 22 июня 2024 года на пеевческой эстраде Рапла. Вход для всех бесплатный. Информация ЗДЕСЬ.

Иванов день в Раквере

Состоится в пятницу, 21 июня 2024 года на Валлимяги в Раквере. Будет уличная еда, детская зона с аттракционами и множество развлечений. Выступают: Smilers, Анне Вески, Shanon и Meie Mees. Информация ЗДЕСЬ.

Иванов день в Тарту

Состоится в субботу, 22 июня 2024 года в зоне отдыха Васула. Выступают: Justament и Kiiora. Вход на мероприятие бесплатный. Информация ЗДЕСЬ.

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