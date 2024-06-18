Иванов день в Эстонии отмечается 23-24 июня и является одним из самых значимых и древних праздников в стране. Этот праздник совпадает с летним солнцестоянием и отмечается практически непрерывным светом в течение ночи, что делает его особенным. В Иванов день планируется множество мероприятий, которые позволят вам окунуться в атмосферу этого важного праздника.
НЕ ТОЛЬКО В ТАЛЛИННЕ ⟩ Где и как будут отмечать Иванов день в Эстонии
Иванов день представляет собой уникальное сочетание древних обычаев и современных традиций, отражая богатое культурное наследие Эстонии и её глубокую связь с природой и историей.
В наши дни это событие остается важным семейным праздником. Многие эстонцы покидают города и отправляются на природу, чтобы провести этот день с друзьями и близкими. В Таллине и других крупных городах также организуются публичные мероприятия, такие как концерты, фестивали и другие развлекательные программы:
Иванов день в Ласнамяэ
В субботу, 22 июня, с 19 часов в парке Тондилоо пройдет празднование Ивановой ночи. Насыщенная развлекательная программа мероприятия будет абсолютно бесплатной. Информация ЗДЕСЬ.
Иванов день в Мууга
Состоится в воскресенье, 23 июня. Выступят Хеллад Веллед. Информация ЗДЕСЬ.
Иванов день в Пыхья-Таллинне
Пыхья-Таллинн отметит Иванов день 22 июня большой ярмаркой и концертом. На сцене выступят Нэнси, Марью Ляник и The Swingers. Информация ЗДЕСЬ.
Иванов день в Маарду
22 июня в 20.00 в Каллавере, за Маардуской гимназией, начнется празднование самого длинного дня года. На празднике выступят местные артисты и приглашенные исполнители, в том числе «Õmmikud», Ли Кеттманн и Трики Джей, которые предложат музыку на любой вкус. Информация ЗДЕСЬ.
Эстонский музей под открытым небом
Иванов день. Пора любви. Здесь пройдут традиционные празднования с кострами, народной музыкой, танцами и прыжками через огонь. Информация ЗДЕСЬ.
Музей под открытым небом в Виймси
Это отличное место для тех, кто хочет провести праздник рядом с Таллином, но в более спокойной обстановке. В самую светлую ночь лета прозвучат любимые эстонские песни, чтобы ноги сами пускались в пляс, а голос звенел. Информация ЗДЕСЬ.
Иванов день в волости Рае
Состоится в субботу, 22 июня 2024 года. В этом году площадка для празднования будет значительно больше, чем в предыдущие годы! Большая уличная еда, где помимо традиционного шашлыка будут угощать фудтраки и лучшие мастера азиатской кухни. Выступают: 2 Quick Start, Анне Вески, Shanon, группа Койта Тооме, Hunt и другие. Вход для всех бесплатный. Информация ЗДЕСЬ.
Иванов день в волости Козе
Состоится в пятницу, 21 июня 2024 года, на Косе певческом поле. Выступят: 2 Quick Start, Shanon, Traffic, Clicherik & Mäx, Hunt, Renate и другие. Будет большой купальский костер, зона для детей и аттракционов, а также новая планировка площадки, чтобы вместить еще больше людей, достаточное количество мастеров по грилю, баров и различных торговцев. Вход для всех бесплатный. Информация ЗДЕСЬ.
Праздник на ферме Якобсони
Если вы ищете достойную вечеринку накануне Ивана Купалы с элементами народных традиций, то вечером 23 июня пройдет национальный праздник с кострами, традиционными танцами и играми, а также концертами местных коллективов на ферме Якобсони. Информация ЗДЕСЬ.
Иванов день в Рапла
Состоится в субботу, 22 июня 2024 года на пеевческой эстраде Рапла. Вход для всех бесплатный. Информация ЗДЕСЬ.
Иванов день в Раквере
Состоится в пятницу, 21 июня 2024 года на Валлимяги в Раквере. Будет уличная еда, детская зона с аттракционами и множество развлечений. Выступают: Smilers, Анне Вески, Shanon и Meie Mees. Информация ЗДЕСЬ.
Иванов день в Тарту
Состоится в субботу, 22 июня 2024 года в зоне отдыха Васула. Выступают: Justament и Kiiora. Вход на мероприятие бесплатный. Информация ЗДЕСЬ.
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