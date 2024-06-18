Певица Лайма Вайкуле у себя в гостях в Юрмале приняла ведущих программы Kad viņas satiekas. В откровенном разговоре Вайкуле поделилась мнением о прошедшем Евровидении, пишет RUS TVNET.
Лайма Вайкуле высказалась о Евровидении-2024 и фаворитах конкурса
Лайма Вайкуле говорит, что следила за песенным конкурсом и составила свое мнение о нем: «Я на это смотрела так, если бы я была продюсером. Я смотрела на певца и думала - могу ли я его использовать, например, в своих проектах. Например, победитель - я могла бы его использовать в своих проектах».
Вайкуле высказалась и о представителе Ирландии: «Она - супер, это настоящий рок. Всем нравится Rammstein. Пожалуйста, она могла бы стать для них разогревом».
Говоря о представителе Латвии Доне, Вайкуле похвалила его голос, но сказала, что не хватало шоу. «Голос у него может быть самым лучшим. А дальше? Наумова - единственная, которая понимала, что три минуты должно что-то происходить».