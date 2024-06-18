Лайма Вайкуле высказалась о Евровидении-2024 и фаворитах конкурса

Лайма Вайкуле говорит, что следила за песенным конкурсом и составила свое мнение о нем: «Я на это смотрела так, если бы я была продюсером. Я смотрела на певца и думала - могу ли я его использовать, например, в своих проектах. Например, победитель - я могла бы его использовать в своих проектах».