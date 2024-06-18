Многократный чемпион Эстонии Крегор Зирк делится в социальных сетях фотографией вместе со своим дедушкой, отцом и маленьким сыном.
ФОТО ⟩ Эстонский пловец поделился милой фотографией: «Когда вместе собрались четыре поколения мужчин!»
«Когда вместе собрались четыре поколения мужчин», - пишет многократный чемпион Эстонии по плаванию Крегор Зирк в социальных сетях, делясь милой фотографией вместе с дедушкой, отцом и маленьким сыном. «Время отправляться в Сербию на чемпионат Европы после приятных тренировок дома с семьей», - пишет он под фото.
Лаура и Крегор стали родителями в ноябре прошлого года.
«Никогда бы не подумал, что смогу кого-то так сильно любить», - написал пловец в своем посте в социальных сетях и добавил: «Добро пожаловать в нашу семью, Лукас!»