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ФОТО Эстонский пловец поделился милой фотографией: «Когда вместе собрались четыре поколения мужчин!»

Limon.ee
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Фото: Sander Ilvest

Многократный чемпион Эстонии Крегор Зирк делится в социальных сетях фотографией вместе со своим дедушкой, отцом и маленьким сыном.

«Когда вместе собрались четыре поколения мужчин», - пишет многократный чемпион Эстонии по плаванию Крегор Зирк в социальных сетях, делясь милой фотографией вместе с дедушкой, отцом и маленьким сыном. «Время отправляться в Сербию на чемпионат Европы после приятных тренировок дома с семьей», - пишет он под фото.

Лаура и Крегор стали родителями в ноябре прошлого года.

«Никогда бы не подумал, что смогу кого-то так сильно любить», - написал пловец в своем посте в социальных сетях и добавил: «Добро пожаловать в нашу семью, Лукас!»

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