ФОТО Эстонский пловец поделился милой фотографией: «Когда вместе собрались четыре поколения мужчин!»

«Когда вместе собрались четыре поколения мужчин», - пишет многократный чемпион Эстонии по плаванию Крегор Зирк в социальных сетях, делясь милой фотографией вместе с дедушкой, отцом и маленьким сыном. «Время отправляться в Сербию на чемпионат Европы после приятных тренировок дома с семьей», - пишет он под фото.