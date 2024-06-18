Жительница Таллинна теплым пятничным вечером хотела насладиться бокалом вина, но каково же было ее удивление, когда она обнаружила, что в бутылке оказалась вода.
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ВИДЕО ⟩ Романтический ужин жительницы Таллинна испорчен: вместо вина в бутылке оказалось...
Анна рассказала, что 12 июня в магазине Rimi на улице Пярнамяэ она купила бутылку вина, планируя открыть ее в пятницу. Но каково же было удивление жительницы Таллинна, когда она обнаружила, что в бутылке вместо вина оказалась вода.