ВИДЕО Романтический ужин жительницы Таллинна испорчен: вместо вина в бутылке оказалось...

Анна рассказала, что 12 июня в магазине Rimi на улице Пярнамяэ она купила бутылку вина, планируя открыть ее в пятницу. Но каково же было удивление жительницы Таллинна, когда она обнаружила, что в бутылке вместо вина оказалась вода.

«В пятницу вечером муж достал вино из холодильника, а уже открывая его, сказал, что не услышал характерного звука. То есть пробка легко открутилась, - говорит Анна. - Там оказалась просто вода. Ни запаха, ни цвета, ни вкуса, свойственных вину, не было».