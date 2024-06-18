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ФОТО Максим Галкин празднует день рождения

Limon.ee
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Максим Галкин.
Максим Галкин. Фото: Пресс-фото

Во вторник, 18 июня, юморист Максим Галкин разместил в Instagram свое новое фото, на котором запечатлен с гелиевыми шарами, пишет Гордон.

Галкин посвятил пост своему дню рождения – ему исполнилось 48 лет.

Шоумен позирует на террасе на фоне сада.

После того как в России началась травля Галкина, который публично осудил войну РФ в Украину, он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой, и детьми покинул Россию и переехал в Израиль.

16 сентября 2022 года министерство юстиции России внесло Галкина в реестр «иностранных агентов». 18 сентября его жена, российская певица Алла Пугачева в открытом письме призвала признать и ее «иноагентом» в РФ. От публичных заявлений в поддержку Украины артистка все это время воздерживалась.

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