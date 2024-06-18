Во вторник, 18 июня, юморист Максим Галкин разместил в Instagram свое новое фото, на котором запечатлен с гелиевыми шарами, пишет Гордон.
ФОТО ⟩ Максим Галкин празднует день рождения
Галкин посвятил пост своему дню рождения – ему исполнилось 48 лет.
Шоумен позирует на террасе на фоне сада.
После того как в России началась травля Галкина, который публично осудил войну РФ в Украину, он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой, и детьми покинул Россию и переехал в Израиль.
16 сентября 2022 года министерство юстиции России внесло Галкина в реестр «иностранных агентов». 18 сентября его жена, российская певица Алла Пугачева в открытом письме призвала признать и ее «иноагентом» в РФ. От публичных заявлений в поддержку Украины артистка все это время воздерживалась.