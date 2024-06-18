Звезда «Бриджертонов» встретилась с беженцами из Украины

Посол организации «Международный комитет спасения» посетила безопасное пространство, созданное для женщин и детей, бежавших от войны в Украине, в польском городе Гдыня. О визите сообщается на сайте IRC.

«Как мать, я глубоко потрясена, когда слышу истории обычных женщин, которым приходится делать невыносимый выбор: оставаться с мужьями, партнерами и, возможно, пожилыми родственниками, или хватать детей и бежать, когда бомбы все ближе и ближе. Всем женщинам, с которыми я встретилась в пятницу, пришлось сделать этот душераздирающий выбор», - сказала актриса.

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Американский историко-драматический сериал «Бриджертоны» основан на серии романов Джулии Куинн. Он рассказывает о жизни лондонского высшего общества эпохи Регентства.

Премьера первого сезона состоялась в декабре 2020 года, у сериала быстро появилась большая фан-база. Недавно Netflix выпустил третий сезон.

Сериал продлили на четвертый сезон, также был выпущен спин-офф «Королева Шарлотта: История Бриджертонов».