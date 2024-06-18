ФОТО Саския Алусалу с отличием окончила университет

Бывшая спортсменка, рекордсменка Саския Алусалу поделилась в социальных сетях красивым снимком, чтобы сообщить: она окончила Тартуский университет со степенью бакалавра в области физиотерапии.

«Как классно! Поздравляю тебя!» - прокомментировала публикацию светская львица Бригитте Сюзанне Хунт. Свои поздравления под фотографией также оставили Магнус Кирт, Отт Кийвикас и Мари Оясаар.

В 2021 году Алусалу объявила, что уходит из спорта, отметив, что собирается продолжать заниматься спортом, используя другие возможности.

Саския Алусалу - 38-кратная чемпионка Эстонии по конькобежному спорту, обладательница 89 рекордов Эстонии.

На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане Алусалу первой из эстонских конькобежек несла государственный флаг и заняла четвертое место в масс-старте. В 2018-м Алусалу признали лучшей спортсменкой года в Эстонии.

Свой первый рекорд Эстонии Алусалу установила в 14 лет. С 17 лет она жила и тренировалась в Германии.

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