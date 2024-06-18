Известная эстонская пара блогеров организует самый большой День дворовых кафе: выступит группа Respekt

«Десять лет назад мы впервые участвовали в фестивале Uue Maailma со своим домашним кафе, и я подумала, что в честь юбилея можно устроить что-то особенное», - говорит Мари-Леэн Алберс, которая организовала множество различных мероприятий, начиная с открытия магазинов и ресторанов и заканчивая запуском продуктов.