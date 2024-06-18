Известные блогеры Мари-Леэн Алберс и Меэлис Томсон не любят бездельничать. Они всегда заняты чем-то интересным – теперь они решили организовать крупнейший дворовой ресторан в Тискре.
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Известная эстонская пара блогеров организует самый большой День дворовых кафе: выступит группа Respekt
«Десять лет назад мы впервые участвовали в фестивале Uue Maailma со своим домашним кафе, и я подумала, что в честь юбилея можно устроить что-то особенное», - говорит Мари-Леэн Алберс, которая организовала множество различных мероприятий, начиная с открытия магазинов и ресторанов и заканчивая запуском продуктов.