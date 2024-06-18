СМОТРИТЕ Эксперт рассказал об эмоциях Кейт Миддлтон во время первого выхода на публику

Последний раз монаршая персона посещала рождественскую службу 25 декабря 2023 года. За почти полгода публичного отсутствия ходили различные теории исчезновения принцессы Уэльской, однако во время парада Trooping the Color 2024 она порадовала поклонников собственной персоной, сообщает Фокус.
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По словам эксперта по языку тела, как пишет Business Insider, жена принца Уильяма продемонстрировала «игровое лицо» во время первого официального выхода в этом году.
«Глядя на первую фотографию Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которые вместе направляются на церемонию, Кейт неестественно улыбается. Это ее игровое лицо», - считает Даррен Стэнтон.
Эксперт отметил, что будущая британская королева использует это как способ достичь силы и сделать все возможное, чтобы извне ее самообладание выглядело спокойным и собранным.
«Внутренне она испытывает желание заставить людей гордиться, но она также нервничает - это понятно», - продолжил Стэнтон.
Кейт Миддлтон сначала ехала в машине вместе с принцем Уильямом и их тремя детьми. Впоследствии муж Кейт ехал верхом на лошади, пока его родные передвигались в карете. Через некоторое время старшие члены королевской семьи вышли на балкон Букингемского дворца.
Появление принцессы Уэльской на Trooping the Color состоялось после того, как она объявила миру о борьбе с онкологией, тип которой до сих пор неизвестен публике. Последний раз принцесса Уэльская посещала рождественскую службу 25 декабря 2023 года. После этого она лишь была замечена папарацци на рынке с мужем и в авто с мамой Кэрол Миддлтон.