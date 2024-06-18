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ФОТО Трамвай столкнулся с автомобилем скорой помощи в центре Таллинна: обошлось без пострадавших

Limon.ee
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Скорая помощь. Изображение носит иллюстративный характер
Скорая помощь. Изображение носит иллюстративный характер Фото: Dmitri Kotjuh

В понедельник вечером около семи часов произошла авария в Таллине возле кинотеатра «Космос» на перекрестке улиц Суур-Амеерика и Пярну. Столкнулись трамвай и машина скорой помощи.

Пресс-секретарь Полиции и пограничной охраны Барбара Лихтфельдт сообщила, что авария произошла между трамваем и машиной скорой помощи, направлявшейся на вызов. «Никто не пострадал, и стороны обратятся в страховую компанию», - сказала пресс-секретарь.

Фото: Скриншот из Facebook/Liiklusinfo Tallinnas
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