ФОТО Трамвай столкнулся с автомобилем скорой помощи в центре Таллинна: обошлось без пострадавших

Пресс-секретарь Полиции и пограничной охраны Барбара Лихтфельдт сообщила, что авария произошла между трамваем и машиной скорой помощи, направлявшейся на вызов. «Никто не пострадал, и стороны обратятся в страховую компанию», - сказала пресс-секретарь.