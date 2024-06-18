Голливудский актер признался, как пережил обвинение в каннибализме

Арми Хаммер об обвинениях в каннибализме

Обвинения против актера появились в 2021 году. В 2023-м прокуратура округа Лос-Анджелес заявила, что не будет возбуждать дело против Хаммера, обвинения с него сняли. Впрочем, к работе он так и не вернулся, а жена подала на развод.

«Люди называли меня каннибалом, и все им верили. Теперь я могу посмотреть на это с дистанции и перспективы и сказать: "Это было весело"», - заявил Арми в подкасте Painful Lessons.

Одна из женщин по имени Эффи предоставила скриншоты сообщений от актера, в одном из которых он написал, что съел бы ее сердце. Арми возмущен, что его стали называть каннибалом.

«Знаете, что нужно сделать, чтобы стать каннибалом? Нужно есть людей… Это было дико», - вспомнил Хаммер.

Несмотря на все, 37-летний голливудский актер ничуть не жалеет о случившемся. Сейчас, по его словам, он в том периоде своей жизни, где испытывает благодарность. Мол, до появления обвинений актер никогда не чувствовал себя счастливым.