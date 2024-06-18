СМОТРИТЕ Lux Express подшутил над Elron в новой рекламе

Большой рекламный щит автобусной компании на стене здания, расположенного непосредственно рядом с железнодорожным вокзалом Тарту, не останется незамеченным пассажирами, садящимися в Elron. «У нас никто не сидит на полу», - написано на баннере, на котором изображена женщина, сидящая в проходе автобуса. «Эта фотография - фотошоп», - добавлена фраза внизу рекламы.