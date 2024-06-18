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СМОТРИТЕ Lux Express подшутил над Elron в новой рекламе

Limon.ee
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Автобус Lux Express в Тарту.
Автобус Lux Express в Тарту. Фото: Sille Annuk

«У нас никто не сидит на полу», - написано на плакате Lux Express, намекая на постоянную нехватку мест в поездах Elron. Баннер заметили на железнодорожном вокзале Тарту. 

 

Большой рекламный щит автобусной компании на стене здания, расположенного непосредственно рядом с железнодорожным вокзалом Тарту, не останется незамеченным пассажирами, садящимися в Elron. «У нас никто не сидит на полу», - написано на баннере, на котором изображена женщина, сидящая в проходе автобуса. «Эта фотография - фотошоп», - добавлена фраза внизу рекламы.

Фото баннера.
Фото баннера. Фото: Lugeja foto
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