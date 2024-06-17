Анна Курникова впервые за два года показала фото Энрике Иглесиаса с их детьми

На первом кадре Энрике Иглесиас вместе с шестилетним сыном Николасом позируют у самолета, на втором снимке певца обнимает за шею его четырехлетняя дочь Маша, а на третьей фотографии рядом с ним шестилетняя Люси. 43-летняя Анна Курникова подписала фото просто: «С Днем отца моего мужчину, Энрике Иглесиаса! И всех пап!».

Напомним, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились больше 20 лет назад на съемках клипа Escape, в котором она исполнила роль девушки певца. С тех пор они вместе, но редко появляются на публике и ведут закрытый образ жизни. В прошлом году случайно стало известно, что они поженились: об этом рассказал брат Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший. Пара воспитывает троих детей: сына Николаса и дочерей Люси и Машу.

Ранее 49-летнего Энрике Иглесиаса критиковали за то, что он позволяет себе целоваться на сцене с поклонницами. Сам певец утверждает, что Анна Курникова не возражает против этого.