ФОТО Сын Юри Ратаса окончил основную школу: «Эти годы пролетели незаметно!»

«Дорогой Оливер! Девятый класс позади. Эти годы пролетели незаметно! Возьми этот багаж с собой в свой жизненный путь, чтобы двигаться вперед и открывать новые вещи», - написал Ратас под фотографиями, опубликованными в соцсети. Политик добавил, что благодарен Таллиннскому французскому лицею и его учителям.