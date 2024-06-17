У семьи Юри Ратаса, который недавно набрал большое количество голосов на выборах в Европейский парламент, есть повод для радости! Оливер, сын политика, окончил Таллиннский французский лицей. «Так держать», - написал гордый отец.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Сын Юри Ратаса окончил основную школу: «Эти годы пролетели незаметно!»
«Дорогой Оливер! Девятый класс позади. Эти годы пролетели незаметно! Возьми этот багаж с собой в свой жизненный путь, чтобы двигаться вперед и открывать новые вещи», - написал Ратас под фотографиями, опубликованными в соцсети. Политик добавил, что благодарен Таллиннскому французскому лицею и его учителям.