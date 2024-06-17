«У моей мамы, самой доброй на свете, Сийри Пентус, сегодня день рождения!» - радуется член Европейской счетной палаты Кейт Пентус-Розиманнус в свежем посте в Instagram.
ФОТО ⟩ «Самый прекрасный день начала лета»: Кейт Пентус-Розиманнус празднует день рождения матери
«Самый прекрасный день начала лета», - пишет Розиманнус, ожидающая второго ребенка, под милой фотографией, на которой она проводит время со своей мамой и дочерью.
«У моей мамы и самой любимой бабушки, Сийри Пентус, сегодня день рождения!»
В феврале стало известно, что семья Кейт Пентус и Райн Розиманнус, в которой сейчас растет двухлетняя Ити Лоретта, ожидает пополнения. «Мы примерно на середине беременности, и, конечно, очень взволнованы», - сказала Кейт на приеме у президента, где впервые стало известно о ее беременности.