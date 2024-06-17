ВИДЕО Певец Артем Пивоваров расплакался прямо на сцене из-за маленькой поклонницы

«Это очень сложно осознать. Я буду пытаться говорить с тобой на понятном языке. Ты помнишь ее, и я искренне верю в то, что ваша общая дружба останется в твоем сердце, и ты будешь помнить ее такой, какой помнила она тебя. Война, к сожалению, забирает у нас почти все, но она не может отнять у нас самое главное - это нашу веру и любовь. Это невозможно забрать! Даже если мы будем в неволе, мы никогда не перестанем любить», - поддержал поклонницу музыкант.