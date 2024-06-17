Первая половина дня подходит для того, чтобы завершить старые дела, решить вопросы, о которых в последнее время приходилось много размышлять. Старайтесь избегать неоправданного риска и не спешить. Взвешенные решения и обдуманные поступки дают куда лучшие результаты, чем спонтанные действия.
ГОРОСКОП НА 18 ИЮНЯ ⟩ Водолеев ждет непростой день, а Ракам будет сложно сохранять спокойствие
Вторая половина дня будет более плодотворной. Будет возможность реализовать новые идеи, научиться тому, что вскоре вам пригодится. Гармонично складываются личные отношения, легко завязываются знакомства. Могут подружиться люди, которых прежде связывали лишь профессиональные интересы.
Овен
Благоприятный день для общения, поиска единомышленников и помощников. Вам удается многих привлечь на свою сторону, среди новых союзников могут оказаться влиятельные люди. Будет шанс укрепить давние деловые связи, а также прояснить неоднозначные ситуации прошлого и положить конец спорам. Во второй половине дня стоит уделить внимание семейным делам. Близкие могут нуждаться в вашей помощи, совете или одобрении. Полезно обсуждать общие планы. Вы поймете, как положить конец давним разногласиям, решить проблемы, огорчавшие всех.
Телец
Подходящий день для того, чтобы поделиться своими идеями, постараться найти единомышленников и союзников. Не исключено, что вам предложат принять участие в работе над какими-то интересными проектами. Тут можно соглашаться без долгих раздумий: у вас все получится. Если возникнут какие-то трудности, старые знакомые с удовольствием помогут. Вероятны удачные сделки, денежные поступления. Это благоприятный день для домашних дел. Можно покупать полезные вещи, например, мебель и бытовую технику, а также избавляться от всего ненужного.
Близнецы
Действуйте решительно, и вы во многих делах добьетесь успеха. Сейчас нужно идти прямо к цели, ни на что не отвлекаясь. Никому не позволяйте сбить вас с толку. Многие вопросы, связанные с работой и бизнесом, решаются удачно благодаря вашему умению ладить с людьми, к каждому находить подход. Возможны хорошие новости издалека, а также деловые предложения, от которых не захочется отказываться. Вы не боитесь сложных задач, а с энтузиазмом беретесь за их решение. Это производит неизгладимое впечатление на окружающих, многие предлагают помощь.
Рак
Порой нелегко сохранять спокойствие. День приносит массу неожиданностей, иногда приходится на ходу менять планы, это заставляет волноваться. Кроме того, утром вы можете поддаваться на любые провокации, из-за этого отношения с окружающими иногда складываются напряженно. Но серьезные проблемы едва ли возникнут. Природное здравомыслие поможет Ракам избежать ошибок. Вторая половина дня – благоприятное время для творчества. У вас появляются необычные идеи. Они вдохновляют и старых друзей, и новых знакомых. Наверняка найдутся желающие помочь в реализации задуманного.
Лев
Яркий насыщенный день. Он приносит массу отличных идей, многим представителям знака дает шанс справиться с тем, что прежде не получалось. Радуют встречи с друзьями. Вероятны интересные предложения, касающиеся совместного отдыха, развлекательных поездок, досуга. Многие Львы найдут способ порадовать любимого человека, удивить его приятным сюрпризом. Подходит день и для того, чтобы просто провести время вместе, поговорить о будущем. Сегодня вы можете быть совершенно откровенны и не опасаться, что вас поймут неправильно. Возможны приятные события в семье.
Дева
Будет возможность укрепить существующие деловые связи и найти союзников. Этот день хорошо подходит для того, чтобы взяться за решение новых задач, какими бы сложными они ни казались. Полезно будет сосредоточиться на учебе. Многие Девы добьются в ней заметных успехов; это касается даже самых сложных дисциплин. Радует общение с близкими людьми. Они поддерживают вас во всем, часто понимают с полуслова, догадываются о многих ваших желаниях и стараются их исполнить. Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы влюбленным.
Весы
Плодотворный день. Вы быстро справляетесь со всем, за что беретесь. Охотно помогают старые и новые знакомые; многие с энтузиазмом присоединяются к вашим проектам, поддерживают смелые идеи. Вероятны полезные знакомства. Вы нравитесь людям, и даже те, кто обычно довольно замкнут и неохотно идет на контакт, быстро проникаются симпатией. Ко всем делам, даже заурядным и привычным, вы подходите творчески. Это позволяет избежать рутины и скуки, сохранить хорошее настроение до самого вечера. Возможны хорошие новости издалека. Возможно, вы поймете, что пора отправиться в дорогу, и будете этому очень рады.
Скорпион
Яркий насыщенный день. У вас столько сил и энергии, что есть шанс добиться успеха в делах, прежде казавшихся безнадежными, добиться почти невозможного. Старые знакомые дают отличные советы, стоит к ним прислушаться. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела. Иногда это раздражает, но лучше не давать воли эмоциям: ссоры вам сейчас ни к чему. Многие Скорпионы сегодня захотят взяться за что-то новое. Это хорошее решение. Звезды готовы поддержать многие ваши начинания. Вероятны выгодные сделки, удачные покупки.
Стрелец
День отлично подходит для того, чтобы завершить старые дела, в том числе такие, которым уже было отдано много сил. Сейчас вы не строите иллюзий, хорошо понимаете, чего можете добиться, а о чем можно только мечтать. Это помогает избегать напрасных надежд и разочарований. В первой половине дня проще действовать самостоятельно, вторая же подходит для сотрудничества, работы в команде. Иногда старые знакомые делают интересные предложения. В таких случаях можно соглашаться без долгих раздумий. А вот с теми, о ком мало что известно, стоит быть настороже.
Козерог
Трудно сосредоточиться на делах. Эмоциональный фон нестабилен, и часто достаточно пустяка, чтобы вы утратили равновесие, начали волноваться и беспокоиться. Порой возникают разногласия с окружающими, и это очень огорчает. Но все проблемы, возникающие сегодня, совсем не так серьезны, как вам кажется. Уже к полудню станет ясно: все трудности можно преодолеть, если сохранять самообладание. Вторая половина дня дает шанс исправить ошибки, допущенные раньше. К тому же будет шанс достичь какой-то важной цели. Действуйте решительно, и все получится.
Водолей
Дел и забот будет куда больше, чем обычно, и придется постараться, чтобы справиться со всем вовремя. Не исключено, что нужно будет вернуться к каким-то делам, которые вы считали завершенными. Но вам удается сохранять хорошее настроение и смотреть в будущее с оптимизмом, для которого есть все основания. Влияние позитивных тенденций усиливается со временем, вторая половина дня складывается гораздо удачнее первой. Она приносит хорошие идеи, дает шанс найти людей, которые помогут в их реализации. Вечером могут неожиданно прийти гости; вы будете им очень рады.
Рыбы
Отличный день, интересный, яркий и запоминающийся. Возможны приятные известия, заманчивые предложения, новости, поднимающие настроение. Не исключена встреча с давним знакомым, по которому вы в последнее время очень скучали. Легко восстановить старые связи – как личные, так и деловые. Очень полезно будет напомнить о себе тем, с кем вы прежде сотрудничали. Стоит проявить инициативу в деловой сфере. Не все идеи, которые будут обсуждаться сегодня, удастся быстро воплотить в жизнь, но вы наверняка вернетесь к ним чуть позже.