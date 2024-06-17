ГОРОСКОП НА 18 ИЮНЯ Водолеев ждет непростой день, а Ракам будет сложно сохранять спокойствие

Козерог

Трудно сосредоточиться на делах. Эмоциональный фон нестабилен, и часто достаточно пустяка, чтобы вы утратили равновесие, начали волноваться и беспокоиться. Порой возникают разногласия с окружающими, и это очень огорчает. Но все проблемы, возникающие сегодня, совсем не так серьезны, как вам кажется. Уже к полудню станет ясно: все трудности можно преодолеть, если сохранять самообладание. Вторая половина дня дает шанс исправить ошибки, допущенные раньше. К тому же будет шанс достичь какой-то важной цели. Действуйте решительно, и все получится.

Водолей

Дел и забот будет куда больше, чем обычно, и придется постараться, чтобы справиться со всем вовремя. Не исключено, что нужно будет вернуться к каким-то делам, которые вы считали завершенными. Но вам удается сохранять хорошее настроение и смотреть в будущее с оптимизмом, для которого есть все основания. Влияние позитивных тенденций усиливается со временем, вторая половина дня складывается гораздо удачнее первой. Она приносит хорошие идеи, дает шанс найти людей, которые помогут в их реализации. Вечером могут неожиданно прийти гости; вы будете им очень рады.

Рыбы

Отличный день, интересный, яркий и запоминающийся. Возможны приятные известия, заманчивые предложения, новости, поднимающие настроение. Не исключена встреча с давним знакомым, по которому вы в последнее время очень скучали. Легко восстановить старые связи – как личные, так и деловые. Очень полезно будет напомнить о себе тем, с кем вы прежде сотрудничали. Стоит проявить инициативу в деловой сфере. Не все идеи, которые будут обсуждаться сегодня, удастся быстро воплотить в жизнь, но вы наверняка вернетесь к ним чуть позже.