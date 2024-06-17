Видео С певицей Светланой Лободой произошел несчастный случай

Певица Светлана Лобода во время съемок нового клипа сломала руку. Несчастный случай произошел в пятницу, 14 июня, накануне первого выступления мирового турне певицы LOBODA XXLo, сообщила Лобода у себя на странице в Инстаграм.

«Ваша птичка немного ранена... но, надеюсь, ненадолго!», - написала певица под серией фотографий и видео на которых показала, как она упала во время съемок.

Как оказалось, певица готовила видеоработу на новую летнюю песню. Во время одного из съемочных дней, где режиссеры снимали фрагмент, когда Светлана с другими девушками бегут, не удержавшись на ногах Светлана Лобода упала. Падение пришлось на правую руку. В результате певица получила перелом.

В результате певице наложили гипс, поэтому на первом концерте мирового тура певицы, который состоялся в Праге Светлане Лободе пришлось выступать с гипсом на руке.

Певица сегодня рассказала, что ей пришлось убеждать команду и родных, что она сможет выступать с одной рукой - левой, и что не нужно отменять концертный тур.