Житель Таллинна недоволен качеством эстонского мяса: «Безопасно ли вообще такое есть?»

Какой бы была ваша реакция, если бы вы увидели в мясе, купленном в магазине, остатки крови? Наверняка не каждый бы обратил на это внимание, но есть люди, которым такие вещи неприятны. Таллиннец поделился с редакцией снимками куриного филе, в котором он неоднократно замечал остатки крови.
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Житель Таллинна Алексей довольно часто покупает куриное мясо, но некоторое время назад он стал замечать остатки крови в филе фирмы Tallegg. «Я довольно тщательно очищаю мясо перед приготовлением, и раньше таких остатков крови в самом мясе я не замечал. Я понимаю, что кровь может быть в костях, но чтобы в самом мясе - такое я стал замечать около полугода назад», - говорит Алексей.