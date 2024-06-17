Житель Таллинна недоволен качеством эстонского мяса: «Безопасно ли вообще такое есть?»

Житель Таллинна Алексей довольно часто покупает куриное мясо, но некоторое время назад он стал замечать остатки крови в филе фирмы Tallegg. «Я довольно тщательно очищаю мясо перед приготовлением, и раньше таких остатков крови в самом мясе я не замечал. Я понимаю, что кровь может быть в костях, но чтобы в самом мясе - такое я стал замечать около полугода назад», - говорит Алексей.