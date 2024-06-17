На фестивале Õllesummer впервые будет создана зона саун с банями, купелями и ледяными бочками, что должно обеспечить посетителям фестиваля приятный отдых помимо наслаждения музыкой и развлечениями в жаркий летний день. Также на фестивале обещает появиться известная эстонская светская львица Ану Саагим.
ФОТО ⟩ Будет ли пивная ванна с Ану Саагим? На Õllesummer появится большая зона c саунами
В зоне саун установят уличные душевые, где посетители смогут освежиться. Фирма Ecosauna, которая отвечает за всю зону, предоставит также банные полотенца, чтобы ни одному гостю не пришлось приносить их с собой и не возникло проблемы, где оставить мокрое полотенце. Для переодевания будут оборудованы две отдельные раздевалки. Кроме того, на месте можно будет приобрести банные юбки разных размеров для мужчин и женщин, а также другие необходимые аксессуары для посещения саун и купелей.
На территории будет зона отдыха, купели и сауны, в том числе сауна Фродо, вдохновленная домом главного героя «Властелина колец».
Всего на фестивале будет девять сцен с разными музыкальными направлениями, а также множество развлекательных зон. На главной аллее со стороны Морских ворот будут работать различные кухни мира и зона фудтраков. Крупнейший фестиваль Эстонии пройдет с 3 по 6 июля на Таллинском певческом поле.