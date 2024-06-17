ФОТО Кто стал королевой красоты Эстонии в этом году? В Таллинне вручили заветные титулы

Кейти, 13-летняя девочка, учится танцам и модельному бизнесу в танцевальной и модельной студии Sixtina. Кроме этого, ей нравится плавание и бег. В будущем она мечтает стать известной танцовщицей и затем преподавателем танцев.

В прошлом году она была признана «Предприимчивым молодым человеком Рае 2023».

Eesti Miss Teini 2024 Фото: Anton Klink

Титулы конкурса «Эстонская Мисс Тин 2024» распределились следующим образом:

Эстонская Мисс Тин Первая Принцесса 2024 - Марии Вийдул

Эстонская Мисс Тин Модель 2023 - Кейти Тенсон

Эстонская Мисс Тин Талант 2024 - Лийса Ранну

Эстонская Мисс Тин Фото 2024 - Керту Мянниксаар

В финал Мини Мисс и Мини Мистер были отобраны четыре девочки и четыре мальчика из числа желающих. В этой категории титул «народного любимца» завоевала София Судникович. Эстонской мини мисс 2024 стала Софи Коко Ноппонен.

Софи 12 лет. Она живет в Виймси, ей нравится читать, находиться на природе, у моря, в лесу и в горах. Ее увлечения: игра на пианино, теннис и катание на велосипеде. Ей также нравится дизайн и шитье.

Ее интересует мир моды и модельного бизнеса, поэтому энергичная девочка также учится ходить и позировать в модельной студии Sixtina. Она делает наброски различных вечерних платьев, чтобы когда-нибудь стать дизайнером.

титулы конкурса «Эстонская Мини Мисс 2024» распределились следующим образом:

Эстонская Мини Принцесса 2024 - Мерьем Куруцай

Эстонская Мини Мисс Модель 2024 - Диана Демьянова

Эстонская Мини Мисс Талант 2024 - Софи Коко Ноппонен Ранну

Эстонская Мини Мисс Фото 2024 - София Судникович

Победителем конкурса «Эстонский Мини Мистер 2024» был объявлен Кристьян Аймур Таннебаум. Кристьяну 11 лет, он живет в Виймси. Он учится в музыкальной школе Виймси, играет на пианино и саксофоне. Он также посещает вокальную студию WAF.

Благодаря своему высокому оперному голосу он уже успел выступить на многих крупных мероприятиях. В этом году Кристьян занял первое место на конкурсе пианистов «Kevadsprint 24». Он говорит на эстонском, русском и английском языках, а также изучает японский язык. В будущем он планирует изучать программирование. Вместе с этим он не забывает о музыке и пении.

Eesti Mini Miss ja Mini Mister Фото: Anton Klink