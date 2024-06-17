В пятницу вечером в Центре русской культуры прошел гранд-финал конкурса «Королева красоты Эстонии», «Мисс Тин Эстонии», «Мини Мисс Эстонии» и «Мини Мистер 2024».
ФОТО ⟩ Кто стал королевой красоты Эстонии в этом году? В Таллинне вручили заветные титулы
Интервью, фотосессии, репетиции движений и ознакомительные мероприятия длились почти две недели.
За неделю до грандиозного финала люди могли проголосовать за своего фаворита на сайте организатора танцевальной и модельной школы Sixtina. Избирателей было более тысячи, поэтому в каждой номинации был выбран и «народный любимец».
За звание Королевы красоты Эстонии 2024 боролись 8 финалисток, выбранных из 28 претенденток. По результатам народного голосования больше всего баллов получила Николь Кижис, работающая медсестрой в Confido. Однако титул «Королева красота Эстонии 2024» завоевала Хелена Курьяма.
Хелена, 20-летняя девушка из Хагери, в настоящее время учится на факультете архитектуры ТТУ. Параллельно она изучает игру на барабанах в MUBA и сама преподает уроки игры на барабанах в музыкальной школе.
Её страстью является игра на барабанах, также она любит делать маникюр подругам, читать и готовить.
В этом году Хелена также стала победительницей конкурса «Мисс Рапламаа». В октябре ее ждет поездка на конкурс The Miss Globe, где она будет представлять Эстонию.
Победители конкурса «Королева красоты Эстонии 2024»:
Эстонская Королева Красоты 2024, 1-я Принцесса - Николь Кижис
Эстонская Королева Красоты 2024, 2-я Принцесса - Лисбет Боза
Эстонская Мисс Фото 2024 - Элизабет Лийв
Эстонская Мисс Модель 2024 - Неле Аавик
Эстонская Мисс Туризм 2024 - Кармен Синисоо
Эстонская Мисс Грация 2024 - Ханна Дейлор Мюлле
Эстонская Мисс Бикини 2024 - Неле Лийс Петерс
Королева Glamupper 2024 - Элизабет Лийв
В конкурсе «Эстонская Мисс Тин 2024» из 12 участниц было выбрано 4 финалистки. Народный выбор пал на 13-летнюю Кейти Тенсон из Петри в районе Рае, она стала победительницей.
Кейти, 13-летняя девочка, учится танцам и модельному бизнесу в танцевальной и модельной студии Sixtina. Кроме этого, ей нравится плавание и бег. В будущем она мечтает стать известной танцовщицей и затем преподавателем танцев.
В прошлом году она была признана «Предприимчивым молодым человеком Рае 2023».
Титулы конкурса «Эстонская Мисс Тин 2024» распределились следующим образом:
Эстонская Мисс Тин Первая Принцесса 2024 - Марии Вийдул
Эстонская Мисс Тин Модель 2023 - Кейти Тенсон
Эстонская Мисс Тин Талант 2024 - Лийса Ранну
Эстонская Мисс Тин Фото 2024 - Керту Мянниксаар
В финал Мини Мисс и Мини Мистер были отобраны четыре девочки и четыре мальчика из числа желающих. В этой категории титул «народного любимца» завоевала София Судникович. Эстонской мини мисс 2024 стала Софи Коко Ноппонен.
Софи 12 лет. Она живет в Виймси, ей нравится читать, находиться на природе, у моря, в лесу и в горах. Ее увлечения: игра на пианино, теннис и катание на велосипеде. Ей также нравится дизайн и шитье.
Ее интересует мир моды и модельного бизнеса, поэтому энергичная девочка также учится ходить и позировать в модельной студии Sixtina. Она делает наброски различных вечерних платьев, чтобы когда-нибудь стать дизайнером.
титулы конкурса «Эстонская Мини Мисс 2024» распределились следующим образом:
Эстонская Мини Принцесса 2024 - Мерьем Куруцай
Эстонская Мини Мисс Модель 2024 - Диана Демьянова
Эстонская Мини Мисс Талант 2024 - Софи Коко Ноппонен Ранну
Эстонская Мини Мисс Фото 2024 - София Судникович
Победителем конкурса «Эстонский Мини Мистер 2024» был объявлен Кристьян Аймур Таннебаум. Кристьяну 11 лет, он живет в Виймси. Он учится в музыкальной школе Виймси, играет на пианино и саксофоне. Он также посещает вокальную студию WAF.
Благодаря своему высокому оперному голосу он уже успел выступить на многих крупных мероприятиях. В этом году Кристьян занял первое место на конкурсе пианистов «Kevadsprint 24». Он говорит на эстонском, русском и английском языках, а также изучает японский язык. В будущем он планирует изучать программирование. Вместе с этим он не забывает о музыке и пении.