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Житель Тарту заметил эстонского политика в торговом центре: «Неужели мне нельзя ходить по магазинам?»

Кристийна Рейманд
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Хелле-Мооника Хельме.
Хелле-Мооника Хельме. Фото: Sander Ilvest / Kuvatõmmis Facebookist

«У меня ужасное чувство. Неужели я должна каждый раз думать о том, что кто-то где-то меня сфотографирует?» - спрашивает Хелле-Мооника Хельме, член партии EKRE, которая недавно купила в магазине косметику и одежду и неожиданно попала в объектив камеры.

 

В субботу в социальных сетях появились фотографии депутата Рийгикогу Хелле-Мооники Хельмес в Тарту. Они были сделаны несколько дней назад, когда политик находилась в городе для участия в Балтийской ассамблее.

На фотографиях политик, одетая в светлое пальто, гуляла по торговому центру Kvartal в Тарту. Но автор фотографий опубликовал их в Facebook. «Жены некоторых джентльменов ходят за покупками на несколько сотен евро», - сказала жительница Тарту, которая заметила Хельме в торговом центре и сфотографировала ее. «Кто платит за это хобби? Налогоплательщики. Я не понимаю, почему некоторые люди живут как аристократы... А мы много работаем».

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