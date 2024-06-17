Житель Тарту заметил эстонского политика в торговом центре: «Неужели мне нельзя ходить по магазинам?»

В субботу в социальных сетях появились фотографии депутата Рийгикогу Хелле-Мооники Хельмес в Тарту. Они были сделаны несколько дней назад, когда политик находилась в городе для участия в Балтийской ассамблее.

На фотографиях политик, одетая в светлое пальто, гуляла по торговому центру Kvartal в Тарту. Но автор фотографий опубликовал их в Facebook. «Жены некоторых джентльменов ходят за покупками на несколько сотен евро», - сказала жительница Тарту, которая заметила Хельме в торговом центре и сфотографировала ее. «Кто платит за это хобби? Налогоплательщики. Я не понимаю, почему некоторые люди живут как аристократы... А мы много работаем».