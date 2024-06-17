«У меня ужасное чувство. Неужели я должна каждый раз думать о том, что кто-то где-то меня сфотографирует?» - спрашивает Хелле-Мооника Хельме, член партии EKRE, которая недавно купила в магазине косметику и одежду и неожиданно попала в объектив камеры.
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Житель Тарту заметил эстонского политика в торговом центре: «Неужели мне нельзя ходить по магазинам?»
В субботу в социальных сетях появились фотографии депутата Рийгикогу Хелле-Мооники Хельмес в Тарту. Они были сделаны несколько дней назад, когда политик находилась в городе для участия в Балтийской ассамблее.