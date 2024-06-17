Душевная история Хелия Силламаа отметила знаменательный день: «Я никогда в жизни никем так не гордилась!»

Перевод: Елизавета Лынник

Недавно Хелия и ее семья праздновали получение докторской степени ее сестры в порту Ойу. В социальных сетях она поделилась со своими подписчиками историей борьбы Сирелин с раком много лет назад.

«Когда мне было 14 лет, у моей сестры диагностировали рак», - говорит Хелия. «Мы долго жили, не зная, умрет ли она завтра, послезавтра или в следующем месяце. Но Сирелин - самый стойкий человек, которого я знаю. Она не позволила раку помешать ее планам. Она знала, что умирает, но хотела стать врачом или ученым».

По словам Хелии, сестра, которая сейчас имеет докторскую степень, лежала на больничной койке в выпускном классе начальной школы. «Мои родители тайно возили ее на экзамены без ведома врачей. Не то чтобы они хотели, чтобы она оставалась в кровати, но мы все знали, что с ней невозможно спорить».

Она победила рак, а на этой неделе Сирелин защитила докторскую диссертацию. «Моя сестра настоящий учёный! И я никогда в жизни ни кем так не гордилась!»